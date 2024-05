Egy hónap alatt a duplájára nőtt a tankerületek adóssága, a legtöbbel a kölcseys tanárokat kirúgó Marosi Beatrixé tartozik

Juhász Dániel;

2024-05-24

Hatalmas ugrásról van szó, ráadásul amíg februárban 20, márciusban már a 60-ból 32 tankerületnek voltak tartozásai.

A februári 1,6 milliárd forintról márciusra több mint duplájára, mintegy 3,5 milliárd forintra nőtt a tankerületi központok lejárt tartozásállománya – derült ki a Magyar Államkincstár adataiból. Emelkedett az adósságokkal küzdő központok száma is: amíg februárban 20, márciusban már a 60-ból 32 tankerületnek voltak tartozásai, közülük 14 tankerületi központ adóssága haladta meg a 100 millió forintot.

A legtöbb tartozással továbbra is a nemrég korrupciós botrányba keveredett Belső-Pesti Tankerületi Központ rendelkezett, adóssága a februári 336 millió forintról márciusra 449 millió forintra nőttek. (Ez a Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárának a kirúgásáról ismert Marosi Beatrix tankerülete is – a szerk.) A Kaposvári Tankerületi Központnak februárban 154 millió forint, márciusban 322 millió forint tartozása volt, a Békéscsabai Tankerületi Központnak februárban 155 millió forint, márciusban 314 millió forint. Egy hónap alatt nagyot nőtt a Váci Tankerületi Központ lejárt tartozásállománya is, 97 millió forintról 241 millió forintra.

Az egyik legnagyobb adósságnövekedést azonban az Észak-Budapesti Tankerületi Központ könyvelhette el: míg februárban nem voltak adósságaik, márciusban már 197 millió forint tartozást halmoztak fel. Ugyancsak adósságok nélkül indult neki a márciusnak a Gyulai Tankerületi Központ, de hónap végére már 104 millió forint tartozásuk volt. Az Államkincstár listáján szereplő tankerületek közül csak az Esztergomi Tankerületi Központ és a Mátészalkai Tankerületi Központ tudta csökkenteni adósságait, előbbi 32 millió forintról 7 millió forintra, utóbbi 81 millió forintról 10 millió forintra. Az érintett 32 tankerületi központ összes lejárt tartozásállománya 3466 millió forint volt márciusban.

Az adósságokkal kapcsolatban korábban többször érdeklődtünk a tankerületi központok gazdálkodását ellenőrizni hivatott Klebelsberg Központnál (KK): szerintük a tartozásokat az okozza, hogy „néhány esetben” egyes rezsiszámlákat nem sikerül időben kiegyenlíteni. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás szerint viszont az is gyakran előfordul, hogy a beszállítóiknak sem tudnak időben fizetni a központok. Egyébként a KK úgy véli, nem lehet eladósodásról beszélni, mert a tartozások a tankerületek együttes költségvetésének csak a töredékét teszik ki.

Ugyanakkor a Magyar Államkincstárnak már több tankerületi központhoz is költségvetési felügyelőket kellett kirendelnie, a legfrissebb adatok szerint jelenleg négy tankerületi központ (békéscsabai, kelet-pesti, szigetszentmiklósi, jászberényi) gazdálkodását és kötelezettségvállalásait ellenőrzik a felügyelők.