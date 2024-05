A Szijjártó-féle külügy szerint minden valóságalapot nélkülöz, hogy Orbán Viktor arcfelismerő rendszerekről tárgyalt volna a kínai elnökkel

Á. B.;

Kína;Orbán Viktor;kamerarendszer;

2024-05-24 14:00:00

Korábban az orosz hackertámadásra is nagyjából hasonló reakciót adtak.

Ez egy klasszikus álhírterjesztés, ami minden valóságalapot nélkülöz. Kamerák telepítéséről semmilyen megállapodás nem született – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője egy lapunknak is megküldött tájékoztatásában.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a VSquare oknyomozó portál szerint arról is megegyezett egymással Orbán Viktor és Hszi Csin-ping, hogy fejlett mesterséges intelligenciával, például arcfelismerő szoftverrel ellátott térfigyelő kamerákat is telepíthetnek Magyarországra a kínaiak.

Paczolay Máté azonban nyomatékosította, a kínai elnök magyarországi látogatása során egyetlen fórumon sem volt napirenden még csak hasonló téma sem.

Itt jegyezzük meg, hogy a tárcát érő orosz hackertámadást is kampányhazugságnak nevezte Szijjártó Péter, s csak később derült ki, hogy a miniszter hazudott.