„A kormányzat elengedte a vidéki Magyarország kezét” – A tavalyinál is súlyosabb a vasúti járműhiány

2024-05-25 10:17:00

A Közlekedő Tömeg szerint azt követően, hogy Lázár Jánost közlekedési miniszterré nevezték ki, kilőtt az üzemképtelen motorvonatok miatt busszal pótolt szerelvények száma.

A tavalyi mélypont után az előző éveknél kisebb mértékben, de tovább csökkent a MÁV-Start üzemképes, a nem villamosított vasútvonalakat kiszolgáló dízel-motorvonatainak száma – írja a Közlekedő Tömeg a vasúttársaság járműállományi adatai alapján, amit a MÁV az egyesület közérdekű adatigénylésére adott ki. A tájékoztatás szerint a három évvel korábbi állományhoz viszonyítva mellbevágó a változás, ma ugyanis a vasúttársaság 12 százalékkal kevesebb dízelmotorvonatot képes forgalomba adni.

A Közlekedő Tömeg kiemeli, a járművek rendelkezésre állása továbbra is siralmas, a MÁV-Start legkorszerűbb dízel-motorvonatainak számító (de így is több, mint 20 éves) Desirók harmadát, a még szintén korszerűnek tekinthető (magaspadlós, de klimatizált) Uzsgyik 40 százalékát, a nem villamosított fővonalakon a távolsági vonatokat továbbító, de már 50 éves M41-es (Csörgő) dízelmozdonyok pedig több mint felét nem sikerül napi forgalomba adni. A közlemény szerint jelenleg is van olyan vasútvonal (Vésztő-Gyoma), ahol a vonatok többsége helyett már hetek óta rendszeresen pótlóbuszokat kell beállítani, mert egyszerűen nem jut jármű.

Az egyesület hangsúlyozza, az általa megszerzett statisztika alapján

azt követően, hogy Lázár Jánost közlekedési miniszterré nevezték ki, kilőtt az üzemképtelen motorvonatok miatt busszal pótolt vonatok száma, a mélypontot jelentő 2023. júniusban 15-ször annyi mellékvonali vonat maradt ki (856), mint egy évvel korábban (56).

Az utolsó pillanatban kimaradt vagy operatív pótlásra szoruló vonatok száma csak a tavalyi év végére esett vissza a 2022-es szintre (havi 100 alá), ám ezt csak olyan áron sikerült megvalósítani, hogy a vasútbezárások keretében jelenleg havi közel 3000 vonat marad ki, vagy pótolja alapértelmezetten is autóbusz.

A Közlekedő Tömeg kiemeli, hogy új, vagy akár használt dízeljárművek beszerzése helyett a döntéshozók inkább újabb mellékvonalak bezárásával oldanák meg a helyzetet, az egyesület szerint a MÁV felsővezetésének tagjai szakmai fórumokon ezt már meglepően nyíltan hangoztatják is.

„Nem csoda, hogy így tesznek, a fölöttük tulajdonosi jogköröket gyakorló Lázár-minisztérium a jelek szerint nem kívánja az ország polgárainak és a vidéki régiókban élőknek az érdekeit érvényesíteni”

– áll a közleményben. Pedig a Közlekedő Tömeg szerint több megoldás is mutatkozna a helyzet megoldására, például eladósorban levő használt, de modern és jó állapotú dízelmotorvonatok vásárlásával, vagy magánszolgáltatók bevonásával.

„A versenyképes közösségi közlekedés módszeres lepusztítása újabb tünete annak a folyamatnak, hogy a kormányzat elengedte a vidéki Magyarország kezét, ami ellen a Közlekedő Tömeg Egyesület határozottan tiltakozik és erre buzdítja az érintett településeket képviselő tisztségviselőket is” – összegez közleményében az egyesület.