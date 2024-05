Nem hosszabbítja meg Mészöly Géza szerződését az Újpest

M.A.;

labdarúgás;Mészöly Géza;Újpest FC;

2024-05-27 20:49:00

A lila-fehér klub köszönetet mondott a vezetőedzőnek a munkájáért.

Nem hosszabbítja meg Mészöly Géza vezetőedző szerződését az Újpest FC – derül ki a klub hétfői közleményéből.

„Mészöly Géza szerződése június 30-án lejár. Ezúton is szeretnénk megköszönni neki mindazt, amit az Újpestért tett. Rettentő nehéz helyzetben, minden szempontból mélyponton vette át a csapatot, de amit vállalt – a bennmaradást –, azt teljesítette, ezért hálásak vagyunk neki. Örökké az Újpest-család tagja marad, egy közülünk, akinek nem kívánhatunk mást a jövőben, csak a legjobbat – mind a pályán és azon kívül is” – áll a bejegyzésben.

Mészöly Gézát idén februárban nevezték ki az Újpest FC labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé. 2004 februárja és 2006 júniusa között, majd 2010 áprilisától 2011 augusztusáig volt már az Újpest trénere, az első időszakban kétszer, 2004-ben és 2006-ban ezüstérmes lett a csapattal. Az 56 éves szakember dolgozott többek között utánpótlás-válogatottak mellett is. Elődjét, Nebojsa Vignjevicet pár órával korábban menesztették a posztról.

Debütáló mérkőzése utáni sajtótájékoztatóján tett rasszista nyilatkozata után Mészöly Géza eltiltást kapott, a Diósgyőr ellen február 11-én 2-1-re megnyert bajnoki találkozót követően ugyanis az általa becserélt Franklin Saserét dicsérve eképpen fogalmazott: „Nem szerettem én se játszani ilyen nagydarab feka ellen, aki ott elöl megtartja a labdát és megcsúsztatja. Az volt a kulcs a győzelemhez, hogy ő be tudott jönni”. A vezetőedzőre kiszabott ítéletet – amit később a Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága kettő plusz három mérkőzésre csökkentett – Csányi Sándor MLSZ-elnök is túl szigorúnak találta, ennél azonban némileg váratlanabb volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is nyíltan véleményt formált a témában, amikor a Trollfoci Instagram-oldalának egyik bejegyzése alá azt írta kommentben, „Je suis Mészöly!”, vagyis „Mészöly vagyok!”