Újabb négy évig Lázár János marad a teniszszövetség elnöke

MTI-Népszava

Lázár János; Magyar Tenisz Szövetség

2024-05-30

Az építési és közlekedési miniszter volt az egyedüli jelölt a posztra.

A Magyar Tenisz Szövetség közgyűlése csütörtökön újabb négy évre egyhangúlag bizalmat szavazott Lázár János elnöknek és Markovits László alelnöknek.

A budapesti Nemzeti Edzésközpontba összehívott közgyűlés az eredeti időpontban nem volt határozatképes, így harminc perccel később megismételték.

A szövetség beszámolója szerint Lázár János levezető elnökként köszöntötte a tagszervezetek képviselőit és jelezte, hogy 89 képviselő regisztrált a lehetséges 366-ból – később ez a szám 93-ra emelkedett.

Elnöknek és alelnöknek egy-egy jelölt volt, az elnökségi tagságra korábban jelentkező pályázóból pedig öt visszalépett, így a kilenc helyre kilencen maradtak, ezzel lehetővé vált, hogy nyílt szavazással döntsön a közgyűlés a tisztségviselőkről.

Lázár János a szavazás előtt megköszönte a bizalmat és úgy fogalmazott, hogy két évet vállal biztosan, mert 2026 nyarán húzni kell majd egy vonalat, megnézni, mit sikerült addig elvégezni és milyen esély van az általa képviselt program folytatására. Azt mondta, 2024 és 2028 között új ciklus köszönt be az MTSZ életében, történetében. Nagyon szeretne segíteni a szponzorpénzek megszerzésében és az új elnökségnek is ez lesz a legfontosabb feladata, mert az elfogadott költségvetés megvalósulásához is be kell még hozni 150 millió forint szponzori támogatást.

A küldöttek egy kivétellel mindenkinek a megválasztását egyhangúlag támogatták, Homonnay Gézánál (az ellenőrző testület elnöke) hárman tartózkodtak.

Július 28-ával kezdődően tehát négy évre Lázár János lett az elnök, Markovits László az alelnök.

Az elnökség tagjai: Adámi Csaba, Kosztoványi Roland, Erdei Csaba, Schmitt Gréta Katalin, Simon István, Somogyi Zsolt, Szávai Tibor, Szombati-Serfőző Eszter, Vágó László.

Az építési és közlekedési miniszter, aki Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselőt váltotta a poszton, 2020 óta vezeti a szövetséget.

Mint ismert, Szűcs Lajos még 2020-ban 3,5 milliárd forintos támogatást kért a kormánytól, mert állítása szerint olyan pénzügyi helyzet állt elő a szövetségnél, hogy már a béreket sem tudták kifizetni. A kormány végül 2,5 milliárd forintot adott a konszolidációra, majd Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére Lázár János akkor akkor még csak fideszes képviselő, ma már építésügyi és közlekedési miniszter vette át a szövetség irányítását.

Lázár János büntetőfeljelentést tett, majd belső vizsgálatot, pénzügyi konszolidációt, valamint elszámoltatást ígért. Kártérítési pert indított az előző főtitkár ellen, és 252 millió forintot követelt Richter Attilától, azt állítva, hogy ő okozott anyagi kárt az MTSZ-nek. Ezt a követelést a bíróság megalapozatlannak találta, de tárgyalta Richter Attila viszonkeresetét is, amelyben egyebek mellett 16 havi ki nem fizetett bérét követelte. Ezt a bíróság indokoltnak látta, így a szövetségnek 15,8 millió forintot kell fizetnie a volt főtitkárnak.