Új tétet kapott a választás: ki lesz Orbán Viktor kihívója?

Czene Gábor;

közvéleménykutatók;Hann Endre;Závecz Tibor;önkormányzati választás 2024;EP-választás 2024;

2024-05-31 05:50:00

Június 9-én magas részvételre lehet számítani – állítja egybehangzóan Hann Endre és Závecz Tibor. Utóbbi szerint a kis pártoknak ez rossz hír, minden más azonban bizonytalan.

Várhatóan magas lesz a részvétel a jövő vasárnapi EP- és önkormányzati választáson – nyilatkozta Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója a Népszavának.

Az, hogy mennyire magas, nehezen prognosztizálható, konkrét számot ezért inkább nem közölt. Kérdésünkre, hogy ez melyik pártnak kedvez, emlékeztetett a 2018-as parlamenti választásra. Mindenki azt mondta, hogy az ellenzék számára a magas részvétel lenne jó. Amikor a választás előtt a Medián kijött azzal a felmérési eredménnyel, hogy a Fidesz jó eséllyel magas részvétel mellett is újabb kétharmadot szerez, „sokan majdnem megköveztek bennünket” – fogalmazott Hann Endre. A valóság aztán igazolta, amit a kutatás előre jelzett, különösen a Fidesz sikeres vidéki mozgósításának köszönhetően.

Mikecz Dániel politológus korábban arról beszélt lapunknak, hogy a megyei jogú városokban és a kisebb településeken az önkormányzati választáson általában magasabb a részvétel, mint az EP-választáson. Mivel a kisebb településeken népszerűbb a kormánypárt, a Fidesz feltehetően azzal kalkulált,

hogy a magasabb önkormányzati részvétel miatt a kormánypárti EP-listára is többen szavaznak majd, ha a két választást ugyanabban az időpontban rendezik.

Hasonlóképpen gondolja Hann Endre: a Fidesz részéről szerinte is ez a megfontolás állhatott a háttérben. Csakhogy közben színre lépett Magyar Péter, aki alaposan „megkavarta a helyzetet” a magyar belpolitikában. A Medián ügyvezető igazgatója ezért kérdésesnek tartja, hogy a Fidesz taktikája beválik-e.

Závecz Tibor, a Závecz Research társadalomkutató intézet ügyvezető igazgatója is az eddiginél magasabb részvételre számít. 2019-ben, a májusban rendezett EP-választáson az arra jogosultak 43,48 százaléka, ugyanabban az évben az októberi önkormányzati választásokon 48,58 százaléka vett részt. A most június 9-én várható részvételi arány alsó határaként Závecz Tibor az 50 százalékot húzta meg. Nem lepné meg, ha ennél is jóval többen mennének el szavazni (azon viszont már csodálkozna, ha a részvételi arány megközelítené a 60 százalékot).

A nagy számú elkötelezett szavazóval rendelkező pártok, elsősorban tehát a Fidesz számára elméletileg inkább az alacsony részvétel kedvező

– idézte Závecz Tibort a politológusok körében alaptételnek tekintett tézist.

Az éremnek azonban van másik oldala is: Magyar Péter felrázta az ellenzékieket.

Bódi Mátyás, a Választási Földrajz szerkesztője a Telexen publikált elemzésében azonban arra hívta fel a figyelmet: mivel a Fidesz kiterjedt választói adatbázissal és erre alapuló erős mozgósítási képességgel bír, egyáltalán nem vehető biztosra, hogy a kormánypárt szempontjából hátrányos a magas részvétel.

A megállapítással Závecz Tibor is egyetért. Hiszen a Fidesz csúcsra járatja a mozgósítást, ami azt jelenti, hogy valószínűleg sikerül elvinnie választani a jelenleg meglévő mintegy 1,8-2 millió szavazóját. Az éremnek azonban van másik oldala is: Magyar Péter felrázta az ellenzékieket.

Ezért sem lehet megmondani előre, hogy kinek kedvez majd a magas részvétel

– jegyezte meg Závecz Tibor. Kiszámíthatatlan az is, hogy a tévévitáknak és a választások elé meghirdetett tömegtüntetéseknek milyen hatásuk lesz. Sok még a bizonytalansági tényező. Csak annyi jelenthető ki, hogy a magas részvétel nagyon rossz az egészen kis pártoknak (például a Jobbiknak, Márki-Zay Péter vagy Vona Gábor pártjának), de a Momentumnak és a kétfarkú kutyapártnak is. Utóbbi két pártnak Magyar Péter megjelenésével beszűkült a mozgástere, szimpatizánsaiknak eleve alacsony a választási aktivitása, és Závecz Tibor az intézete által készített felmérések adataiból azt sem látja, hogy lenne számottevő tartalékuk a szavazók körében.

A kisebb pártok helyzetét tovább rontja, hogy az EP-választás új tétet kapott. Az ellenzéki szavazók – hangsúlyozta Závecz Tibor – jellemzően úgy fogják fel, hogy valójában arról döntenek majd, 2026-ban ki legyen Orbán Viktor kihívója: Dobrev Klára és a DK-MSZP-Párbeszéd szövetsége, vagy pedig Magyar Péter és a Tisza Párt? A választók számára ez a legfontosabb kérdés, amihez képest mellékesnek tartják, hogy valamelyik kisebb pártnak sikerül-e elcsípnie egy-egy mandátumot az Európai Parlamentben.