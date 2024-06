Bűnügyi felügyelet alá helyezték Gyárfás Tamást

nepszava.hu;

Gyárfás Tamás;Fenyő-gyilkosság;elsőfokú ítélet;letöltendő börtönbüntetés;bűnsegéd;bűnügyi felügyelet;

2024-06-04 13:15:00

A Fenyő-gyilkosság ügyében februárban bűnsegédként nem jogerősen 7 év letöltendő szabadságvesztésre ítélt médiavállalkozót az elsőfokú bíróság még nem találta szükségesnek a korábbi nevén házi őrizetként ismert kényszerintézkedést.

Elrendelte a bíróság Gyárfás Tamás bűnügyi felügyeletét. A Fenyő-gyilkosság ügyében elsőfokon 7 év szabadságvesztésre ítélt egykori médiavállalkozó a Fővárosi Ítélőtábla tájékoztatása szerint nem hagyhatja el Magyarország területét, és a lakó- és tartózkodási helyét sem változtathatja meg. Gyárfás Tamás hetente egyszer köteles személyesen is jelentkezni a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon. A végzés végleges, és az a másodfokú eljárás befejezéséig tart.

Amint arról lapunk is beszámolt, az az elsőfokú ítélethirdetéskor az ügyész a Fővárosi Törvényszéktől Gyárfás Tamás letartóztatását kérte, mert úgy vélte, fennáll a szökés veszélye. Gyárfás azonban közölte, hogy ez nem áll szándékában, és kérte a bíróságtól, hogy szabadlábon védekezhessen. A bíróság végül úgy döntött, hogy a házi őrizet is szükségtelen. Mint indokolták, Gyárfás Tamás eddig sem szökött meg, pedig a kapcsolatrendszere és a pénze is meglett volna hozzá. A bírói végzéssel szemben az ügyészség a letartóztatás elrendelése érdekében fellebbezést jelentett be.

A Fővárosi Ítélőtábla mostani döntése szerint azonban a Gyárfással szemben alkalmazott bűnügyi felügyelet sem a szükségesség, sem az arányosság elvét nem sérti, s kifejezetten méltányosnak tekinthető az eljárás tárgyát képező bűncselekményért bizonyítottság esetén kiszabható büntetés nagyságára.

Az elsőfokú ítélet szerint Gyárfást Tamást a Fővárosi Törvényszék emberölésben elkövetett bűnsegédlet miatt találta bűnösnek. Őt elsőrendű vádlottként 7 év szabadságvesztésre és 10 év közügyekre való eltiltásra ítélte, amelyből csak a büntetés négy ötöde letöltése után szabadulhat. A más bűncselekmények miatt jelenleg is szabadságvesztését töltő volt üzletembert, Portik Tamást emberölésben való felbujtásban ítélték el, életfogytiglani börtönbüntetésre, amelyből 20 év letöltése után szabadulhat.