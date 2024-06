Lendvai Ildikó: Nem tudtuk bizonyítani, hogy a baloldali politizálásra rátettük az életünket

Forgács Iván;

Videó;politika;baloldal;Magyarország;Lendvai Ildikó;interjú;

2024-06-05 11:55:00

Nem a baloldalisággal van baj, hanem a hagyományos, XIX. századi pártformákkal a részvételi demokráciát, utca- és térfoglalásokat hirdető balos mozgalmak korában. Videóinterjú.

A június elsejei Szép Szóban Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista Párt volt elnöke és országgyűlési képviselője is reagált Földes György A baloldaliságról című vitaindító írására. A vele készült videóinterjúban is kifejti róla röviden véleményét, és stratégiai kérdéseket is érint a baloldal, benne a hozzá legközelebb álló szociáldemokrata irányvonal korszerűsítésével kapcsolatban. Ugyanakkor Lendvai Ildikó nem zárkózott el attól sem, hogy a konkrét magyarországi politikai helyzetet értékelje, szembenézve a magukat baloldalinak valló pártok folyamatos népszerűségvesztésével. Egy felmérés alapján rámutatott arra az ellentmondásra, hogy miközben fogy a parlamenti baloldal szavazótábora, a magyar társadalom többsége baloldali értékrendet vall, fontosnak tartja a társadalmi igazságosságot, az egyenlőtlenségek mérséklését, a szolidaritást. Ezeket az értékeket az ellenségkép kialakításánál azonban a kormány és más jobboldali erők építik be sikeres módon manipulatív propagandájukba.

Nem a baloldalisággal van hát igazi baj, hanem a hagyományos, XIX. századi pártformákkal a részvételi demokráciát, utca- és térfoglalásokat hirdető balos mozgalmak korában. A hazai politikai baloldal ezért kettős feladat előtt áll: végig kell gondolnia, milyen korszerű részvételi formákat tud kínálni támogatói számára, és ki kell alakítania a továbblépéshez szükséges új vezetőgárdát.

Saját generációjának tevékenységével kapcsolatban Lendvai Ildikó önkritikusan hangsúlyozta, hogy lekicsinyelték a politika morális és érzelmi vonásait. – Nem tudtuk bizonyítani, hogy erre a dologra rátettük az életünket –mondta Máig hiányzik a szükséges kockáztatás, az erkölcsi elszántság. A volt politikus szerint nem kizárt, hogy egy új szervezet, új szereplőkkel ad majd lökést a hazai baloldalnak. Csak nem lenne szabad elsodornia a létező pártok szavazóit. Véleményét a kérdéskörről így összegezte: – Ez a megújulási kényszer kicsit olyan, mint a kozmetikusoknál a bőrmegújító program. Először lehámlasztják a bőrt, ami elég pocsék látvány. Átalakulás közben lenni nem vonzó dolog, talán ezért is szánja rá magát nehezen bármelyik párt. De az biztos, hogy ez az egyszerre széttöredezett és megmerevedett ellenzéki pártkeretrendszer nem maradhat így. Valami fog történni vele. És történjen is.