Szijjártó Péter csütörtökön Szentpétervárra utazik

Oroszország;Szijjártó Péter;Szentpétervár;

2024-06-05 19:50:00

Hetedszer látogat Oroszországba azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát.

Csütörtökön egy napra Oroszországba utazik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy részt vegyen a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon és kétoldalú tárgyalásokat folytasson – tudta meg az atv.hu.

A portál információit Paczolay Máté külügyi szóvivő is megerősítette, aki elmondta, Szijjártó idén is részt vesz a fórumon, mert Magyarország energiaellátása továbbra sem ideológiai vagy politikai, hanem fizikai kérdés.

Leszögezte, hogy a magyar külügyminiszter nem csak Brüsszelben vagy New Yorkban szólal fel a béke mellett, hanem Oroszországban is, hiszen éppen tavaly Szentpéterváron mondta el orosz közönség előtt, hogy a magyarok békét szeretnének, és szorgalmazta a béketárgyalások mielőbbi megkezdését. Hozzátette, Szijjártó Péter tavaly egyedüli európai uniós külügyminiszterként utazott Oroszországba és érvelt a béke mellett, mert álláspontja szerint ha nem tudjuk nyitva tartani a kommunikációs csatornákat, akkor feladjuk a béke reményét is.

A külügyminiszter több kétoldalú tárgyalást folytat majd, amelyek középpontjában az energetikai együttműködés, a szankciók által nem sújtott gazdasági együttműködés és a béke kérdése áll.

Paczolay Máté leszögezte, Szijjártó Péter pont úgy vesz részt ezen az eseményen, mint eddig minden évben.

A magyar külügyminiszter ezzel hetedszer látogat Oroszországba azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát. Legutóbb idén márciusban járt Szocsiban az Atomexpón, ahol a paksi beruházásról is egyeztetett. Nemrég a háborús csendestárs Belarusz fővárosába, Minszkbe látogatott a többi között arról beszélni, hogy a NATO és az EU célja az eszkaláció.