Oroszország elleni egységes fellépést sürgetett az ukrán elnök Párizsban

Harsányi György;

Franciaország;Ukrajna;Egyesült Államok;diplomácia;katonai kiképzés;békekonferencia;fegyverszállítás;orosz-ukrán háború;

2024-06-08 17:09:00

Macron elnök francia vadászgépeket ígért Ukrajnának és több ezer katona kiképzését, Biden elnök pedig újabb amerikai segélycsomagot hagyott jóvá.

Oroszország visszavetette Európát a nácizmus idejébe, "olyan kontinenssé változtatva, ahol szűrőtáborok, deportálások és gyűlölet uralkodnak, ahol „a városokat lerombolják, a falvakat pedig felégetik” – mondta Volodimir Zelenszkij tegnap a francia Nemzetgyűlésben. Ez ellentéte mindannak, amit Európa jelent – hangsúlyozta az ukrán elnök, azzal vádolva Moszkvát, hogy "a terrorba invesztál" mindenütt ahol nem ütközik ellenállásba. Kijelentette ugyanakkor, hogy a népirtás kísérletét választó Oroszországgal szemben Ukrajna „sohasem csak a fegyverek erejére támaszkodott”, és úgy tekint az általa kezdeményezett jövő heti svájci békecsúcsra, mint amely felvázolhatja a háború igazságos lezárását.

Zelenszkij, aki csütörtökön az amerikai elnökkel, a kanadai és a brit miniszterelnökkel együtt részt vett a normandiai partraszállás 80. évfordulós megemlékezésein, hálával reagált Emmanuel Macron elnök előző esti televíziós nyilatkozatára, miszerint Párizs Mirage 2000-5 típusú vadászgépeket fog átadni Ukrajnának, és kiképzi használatukra az ukrán pilótákat. Macron nem részletezte, hogy a Dassault gyártotta negyedik generációs vadászgépekből mennyit fogadna Ukrajna, de 5-6 hónapra becsülte a pilóták felkészítésének idejét. Közölte emellett, hogy vállalják egy 4500 ukrán katonából álló teljes dandár felszerelését és kiképzését.

Franciaország ezzel felzárkózik a több tucat F-16-os gép idei szállítását ígérő holland-dán-belga-norvég koalíció kezdeményezéséhez. A lépés nyilvánvalóvá teszi a szövetségesek azon szándékát, hogy hosszabb távon jelentősen megerősítsék a megtámadott Ukrajna haderejét.

Joe Biden elnök Párizsban Zelenszkijjel tárgyalva egy újabb, 225 millió dolláros segélycsomagot jelentett be, amelyet részben az idei orosz légitámadások által lerombolt ukrán „áramszolgáltató hálózat rekonstrukciójára" szánnak. (A New York Times a héten cikkezett arról, hogy a tél kezdetéig Ukrajna aligha tudja helyreállítani energetikai kapacitásait, így az ukránoknak még hosszú ideig együtt kell majd élniük a tervezett, gördülő áramszünetekkel.) Az amerikai védelmi tárca közzétette a csomagban foglalt fegyverek listáját is, köztük légvédelmi és tüzérségi eszközökkel, például a már átadott HIMARS ütegekhez való lőszerekkel.

Az orosz erők péntekre virradó éjjel ismét széles körű rakétatámadást hajtottak végre Ukrajna ellen, elsősorban az ország nyugati Ternopil, Hmelnickij és Lviv megyéit célozva a Tu-95MS bombázókról indított cirkálórakétákkal, valamint Shahed típusú drónokkal, de találat ért egy Kijev megyei ipari létesítményt is.

Az Ukrajna északi harkovi régiója ellen májusban indított támadásról ugyanakkor azt írta csütörtöki elemzésében a The Insider nevű orosz tényfeltáró portál, hogy megtorpant az orosz előrenyomulás. Bár a Kreml propagandája és egyes nyugati médiumok a háborújelentős fordulataként jellemezték az offenzívát, a The Insider által idézett háborúbarát orosz katonai bloggerek arra figyelmeztetnek, hogy az ukrán hadsereg képes lehet visszaszorítani az orosz csapatokat a határra. Egy Harkiv elleni teljes körű támadáshoz pedig lényegesen nagyobb haderőre lenne szükség, mint amit Oroszország a belátható jövőben képes lehet összevonni.

