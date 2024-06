Orbán Viktor: A Tisza Párt bonyolította az életünket

M.A.;

2024-06-10 18:48:00

A miniszterelnök közölte, amikor nekiindult a kampánynak tudta, hogy két ellenzéket kell legyőzniük, a régit, és az újat. „1-0 ide” – összegezte az EP-választások eredményét, és kiemelte, most jön majdnem két esztendő, amikor a kormányzati aprómunkát kell elvégezni.

A 44,6, az Európa-rekord. Jobban szeretjük, ha világrekordot futunk, de az Európa-rekordot is meg kell becsülni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az M1-nek a Karmelita kolostorban adott interjújában. A kormányfő a magas részvételi aránnyal kapcsolatban hozzátette, ez az 56-57 százalék „bennünket az élmezőnybe repít”, és azt jelenti, hogy a magyar demokrácia köszöni szépen, jól van. Ez egy szép teljesítmény a magyar választópolgároktól – mondta a miniszterelnök, és köszönetet mondott ezért.

A kormányfő leszögezte, kaptak már európai választáson 50 százalék fölötti támogatást is, de még sosem szavaztak rájuk annyian, mint most. „Mindig van jónéhány százaléknyi olyan honpolgár, akit fel kell keresnünk azért, hogy elmenjen választani” – közölte, kiemelve, hogy a mozgósítás ezért kulcskérdés. Szerinte ha ezt nem tették volna meg, nem így néznének ki a számok.

Orbán Viktor Magyar Péter Tisza Pártjával kapcsolatban úgy fogalmazott, „bonyolította az életünket”. Úgy vélte, a választás eleve bonyolult volt, mert egyszerre két voksolást tartottak.

„Amikor én nekiindultam a kampánynak tudtam, hogy nekünk két ellenzéket kell legyőzni. Le kell győznünk a régit, és le kell győznünk az újat”

– fejtegette a miniszterelnök.

Az önkormányzati voksolást úgy értékelte, vannak olyan városok, ahol jól dolgoztak, és vannak, ahol nem elég jól. Majd kiemelte, hogy minél nagyobb a verseny, annál jobban és alázatosabban kell dolgozni.

A miniszterelnök ezt követően az EP-választásokkal kapcsolatban úgy összegzett, „1-0 ide”, Európában a békepártiak győztek, és várják Donald Trump volt amerikai elnököt, hogy „hozza le” a második félidőt. Arra a kérdésre, milyen belpolitikai vetülete van a magyarországi eredményeknek, Orbán kijelentette, „minden választást akkor kell megnyerni, amikor van”. Szerinte most arra szükséges összpontosítani, hogy

van majdnem két esztendő, amikor „a kormányzati aprómunkát el kell végezni”, mert van ilyen bőven a kormány háza táján.

Példaként többek között az inflációt és az otthonfelújítási program pénzügyi fedezetét említette. Emellett közölte, mindeközben a háború és a béke kérdésén is rajta kell tartani a szemünk, ki kell maradni a háborúból.

Orbán Viktor szerint most azt látni, hogy ha két jobboldali frakció, a Konzervatívok és az Identitás-frakció megegyezik egymással, és ők is csatlakoznak, „annak lesz gravitációs vonzereje”, és az Európai Néppártból is mehetnek hozzájuk. Ez azonban a következő egy hónapban a miniszterelnök szerint még nem fog kiderülni.

„Az ember úgy van vele, hogy mindent szeretne megtartani, és még ahhoz begyűjteni a településeken élők bizalmát” – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, 20 megyében ők maradtak a domináns politikai erő, a budapesti kerületekben is döntetlenre hoztak, egyet elvesztettek, egyet visszaszereztek.

„14 százalékot ráverni a másodikra, az egy tisztességes eredmény”

– jelentette ki.

A főpolgármester-választásról azt mondta, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP jelöltje közölte velük, hogy véleménye szerint ha mind a hárman talpon maradnak, nem lesz Budapesten változás. „Mi pedig hallgattunk rá” – fogalmazott a kormányfő.

„Dolgozzunk, eljön az idő, ki fogunk állni, harcolni fogunk, és majd győzünk. Nem tudunk minden nap világrekordot úszni” – válaszolta arra a megjegyzésre, mely szerint „a Fidesz-szavazó el van kényeztetve”, hozzászokott a nagy arányú győzelemhez. A kormányfő úgy véli, így sincs olyan párt Magyarországon, ami ne lenne boldog, ha cserélhetne velük.