Magyar Péter és az Egyenes Beszéd

Forgács Iván;

bántalmazás;ATV;televíziók;Egyenes beszéd;Magyar Péter;

2024-06-16 17:59:00

Tetszik vagy sem, ez a viselkedés a nárcizmus, a bántalmazásra való hajlam jegyeit mutatja.

A június 9-i választás után valószínűleg százezrek töprenghettek azon a demokratikus ellenzéki buborékban, minek örülhetnének, mivel vigasztalhatják magukat. Nem volt sok lehetőség. Néhány megőrzött-megnyert polgármesteri poszt, közgyűlési hely (esetleg többség). Vagy a többórás „hosszabbítás” utolsó pillanataiban behúzott főpolgármesteri győzelem (nem Vitézy Dávid veresége miatt, hanem mert így elmaradt a mögé beállt Fidesz lekezelő ujjongása). De valójában csak egy dologba lehetett kapaszkodni: Magyar Péter és a Tisza Párt egyértelmű előretörésébe, hogy megszületett egy pillanatnyilag 30 százalék körüli, komoly ellenzéki erő a NER leváltására.

A Magyar melletti felbuzdulás okairól jó pár okosság született, de a társadalom-lélektani mélyrétegek megértéséhez még sokat kell töprengeni. Főleg azért, mert a kezdetektől három zavaró mozzanat kering az új sztárpolitikus személye körül. Bár kijelentései progresszív szándékot jeleznek, mozgósító ereje, munkabírása, valóságorientáltsága pedig megkérdőjelezhetetlen – főleg az elért eredmények fényében –, mégis olyan nyugtalanító kérdések ezek, amelyeket legtöbb hívének és szimpatizánsának bizonyára rendeznie kellett valahogy magában. Az első, a fideszes múlt, ám Magyar hirtelen történt, radikális lázadása ebből még erényt is tudott formálni. Neki aztán biztos nagyon komoly oka lehetett erre a bátor lépésre. A második „folt” a feleségéről titokban készült hangfelvétel (amely nyilván nem az egyetlen), és annak nyilvánosságra hozása. Nem tiszta eszköz, zsarolásra szokták használni. De itt nagy politikai fegyverténnyé vált, NER-t leleplező bizonyítékká. (Amúgy miért szorult azóta háttérbe ez az ügy? És hol vannak az egyéb beígért leleplező dokumentumok?) Végül, a kormányoldal alattomos propagandatechnikájának is köszönhetően az egykori feleség, a volt igazságügyi miniszter ország-világ előtt tárta fel házasságuk meghatározó konfliktusait, amelyek narcisztikus bántalmazóként tüntették fel Magyar Pétert. Ám a gyomorforgás legyűrése után erre is rá lehetett legyinteni. Miért pont most beszélne korrekten, hitelesen egy hazugságokat, rágalmakat elkötelezetten kiszolgáló politikus? Hiszem, ha látom.

Nemrég sajnos mintha láthattunk volna belőle valamit.

Mert egyedül ebből a szempontból érdekes Magyar két utóbbi – s talán utolsó – megjelenése az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Gondolhatunk bármit a demokratikus szellemű csatorna hátteréről, egyértelmű volt, hogy a politikust senki sem akarta provokálni, kínos helyzetbe hozni. A voksolás előtti pénteken Szöllősi Györgyi kérdezgette egy-két kijelentéséről és másokéról. Egy ideig jöttek szépen a határozott, tömör válaszok, olykor sikerült korrekt kampányszöveggé tágítani őket. Senki nem kötött beléjük. A feszültség érezhetően akkor éleződött, amikor Magyar Péter kezdte úgy érezni, támadni akarják. (Miért szembesítik újra egykori „akasztásos” beszólásával? Miért nem arról kérdezik, amiről ő szeretne beszélni, sikereiről, a dicsőséges menetelésről?) Innentől kezdve egyre agresszívebbek, vádaskodóbbak, bizonyos értelemben bántalmazóak lettek a reagálásai. Mind többször vágott a műsorvezető szavába. A szurkálásoktól, hogy Szöllősi egy félszázalékos párt képviselőjének rágalmaival és Gyurcsány agymenéseivel foglalkozik, és akármit is mond, lekicsinyli, igenis lekicsinyli a Tisza Párt 27 százalékon mért népszerűségét, a halálos beteg Karsai Dániel kioktatásán át eljutottunk a Vádig, hogy az ATV propagandatévé, a kormányt szolgálja, tulajdonosa a Fidesz megbízható embere. Nem véletlen, hogy őt ide egy hónapig nem hívták meg. Szöllősi mosolyogva, lazulva kapkodta a levegőt: – Meghívtuk. Be tudom mutatni. – Akkor mutassa be!

Rónai Egon hétfőn, a választási sikert követő napon bemutatta neki. Világos volt, hogy nem erről akar beszélgetni, de átadott egy dossziét a meghívásokról. Egyetlen, akár csípősen megengedő mondat után jöhetett volna a pont. (Jól van, hagyjuk már ezt!) De Magyar a szemrehányásaira adott tárgyszerű választ is bántásnak élte meg. Az orra alá dörgölik, hogy tévedett, igazságtalan volt? Neki, aki most rengette meg a NER-t, zéró forintból 30 százalékos tábort toborozva? Neki, Orbán egyetlen potens kihívójának? Már megint Németh Sándornál tartunk, majd kis pengézés, és Magyar kivonul a stúdióból.

Tetszik vagy sem, ez a viselkedés a nárcizmus, a bántalmazásra való hajlam jegyeit mutatja.

Hogy hatalmi pozícióval párosulva hova vezethet, láthatjuk a kormánypárt és vezetője stílusán, parlamenti reagálásain, magán a rendszeren. A legtárgyszerűbb kritikai kérdésre, szembesítésre, megmozdulásra az a válasz, hogy felvetője, szervezője a Gonosz ügynöke, háborúpárti, komcsi, libsi ördög. Mindezzel nem Magyar és a Tisza Párt ellen akarok agitálni. Csupán annyit sugallanék, neki, közösségének, híveinek komolyan kéne vennie és fegyelmezetten kezelnie ezeket az aggasztó vonásokat, hogy valóban olyan miniszterelnök-jelöltté érjen, aki képes emberibbé tenni ezt az országot.