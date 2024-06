Magyar Péter: Orbán Viktor helyében előrehozott országgyűlési választást írnék ki, hogy a Fidesz lekerüljön a lejtőről

M.A.;

2024-06-14

A Tisza Párt alelnöke közölte, bármikor kész vitázni a miniszterelnökkel, akár még az ATV-ben is.

„A főpróba jól sikerült, a közönség tapsol, elértünk 30 százalékot, de a valódi előadás az nem most lesz, hanem egy országgyűlési választáson, és addigra már egy teljesen más párt lesz a Tisza Párt, teljesen más eszközökkel és szervezettséggel fogunk rendelkezni” – jelentette ki Magyar Péter a Klubrádiónak adott interjújában. Hozzátette, ezt tudja a Fidesz is, ezért ő Orbán Viktor helyében előrehozott országgyűlési választást írna ki azért, hogy a nagyobbik kormánypárt lekerüljön a lejtőről.

Magyar Péter kifejtette, jelenleg ez egy olyan pillanat, amikor a Tisza Pártnak még nincs meg a szervezeti struktúrája, még nem léptettek be sok ezer tagot, még nincs megírva a társadalmi szerződésük pontosan. Ugyanakkor ők készen állnának egy 2026-os és egy esetleges 2024-es választásra is, ez utóbbi esetben hamarabb végeznék el a szervezetépítést, de ezt is meg fogják nyerni – tette hozzá.

A Tisza Párt alelnöke arról is beszélt, hogy hatalomra kerülés esetén nem zárja ki az alaptörvény-módosítást, amennyiben az emberek többsége szeretne új Alaptörvényt, megfontolják a kidolgozását. Azonban ez nem egy gyorsan elvégezhető folyamat, komoly társadalmi vita kell, hogy megelőzze – mondta, hozzátéve, minden területen szeretne fékeket és ellensúlyokat beépíteni a magyar jogrendbe, hogy ne történhessen meg még egyszer, ami most történik hazánkban. Magyar Péter közölte,

fontosnak tartaná alaptörvényben rögzíteni például, hogy egy adott személy csak két cikluson keresztül lehessen miniszterelnök.

Azzal kapcsolatban, hogy hétfő este élő adásban vitatkozott össze Rónai Egonnal az ATV Egyenes beszéd című műsorban, majd távozott a stúdióból, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, korábban is volt konfliktusa a csatornával. Szerinte az ATV meghamisította a nemzetközi sajtónak adott interjúját a háborúhoz, illetve az Európai Unióhoz való viszonya kapcsán, és olyan mondatokat adott a szájába, amiket ő soha nem mondott. Az ATV szerint félrefordítás történt, ugyanakkor Magyar Péter él a gyanúperrel, hogy dolgozik ott olyan szerkesztő, aki tud ilyen szinten angolul.

„Valóban vannak olyan műsorai az ATV-nek, amelyek teljesen függetlenek, én is tudok mondani ilyeneket. Vannak gusztustalan propagandaműsoraik, mint ez az Öt című műsor, ahol nem csak engem, de másokat is olyan jelzőkkel illetnek, amit egy normális értékrendű tévé nem vállal föl egyszerűen. Nemcsak azért, mert bűncselekmény, meg személyiségijog-sértő, meg megalázza a családomat, meg a gyerekeimet, hanem úgy általában ez nem etikus, és ilyenek mennek főműsoridőben. Úgy, hogy letiltják egyébként a saját oldalaikon a kommentelést, mert ezerből ezer ATV néző kéri őket, hogy vegyék le, vagy cseréljék le a szereplőket” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette,

nem akar médiaháborút kirobbantani, de addig nem fog bemenni az ATV-be, amíg a Rónai-interjúnak nem lesznek következményei.

Magyar Péter szerint a lista, amit később az ATV kiposztolt, nagyon sok hazugságot tartalmazott azzal kapcsolatban, hogy hányszor is keresték őt a csatornától. Annak kapcsán, hogy ő maga arról posztolt, az ATV munkatársai közül kik a Hit Gyülekezetének tagjai, úgy reagált, ő csak pozíciókat említett, neveket nem. A csatorna pedig az ő munkatársainak a nevét posztolta ki engedély nélkül – jegyezte meg.

Magyar Péter az interjú során felidézte azt is, hogy az EP-választás kapcsán már kihívta Orbán Viktort vitára, de ő Deutsch Tamást küldte maga helyett. Hozzátette, a miniszterelnök innentől fogva nem fogja tudni megtenni, hogy elmenekül a vita elől, mivel a Tisza Párt jelenleg 30 százalékon áll a választók körében, és arra számít, hogy ez a szám még növekedni fog. Szerinte az országgyűlési választás előtt, mikor már szoros lesz a verseny, lehet, hogy pont a miniszterelnöknek lesz érdeke a vita.

„Miniszterelnök úr régen egész jól vitatkozott, a legutolsó az nem sikerült annyira, úgy emlékszem, 2006-ban, de még van idő. Ő jobban tudja, mikor lesz, mert nyilván ő fogja megnyomni a Start gombot. Én bármikor kész vagyok vele vitatkozni, akár a köztévében, vele akár még az ATV-be is bemegyek”

– jelentette ki a Tisza Párt alelnöke.