A KDNP kilép az Európai Néppártból, ha felveszik a Tisza Pártot, és elhagyja az EP-frakciót is

M.A.;

KDNP;Európai Néppárt;Semjén Zsolt;Manfred Weber;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-14 11:37:00

Ezt Semjén Zsolt jelentette be, miután Manfred Weberrel tárgyalt a Karmelita kolostorban.

A KDNP számára erkölcsi és politikai okokból is elfogadhatatlan Magyar Pétert személye az EPP-frakcióban, a Tisza Párt a Néppártban – jelentette be Semjén Zsolt a Karmelitában.

Az ATV szerint a miniszterelnök-helyettes, aki egyben a KDNP elnöke – miután Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével tárgyalt – úgy fogalmazott, őszinte, korrekt és hosszú beszélgetést folytattak, és érzelmileg nehéz a KDNP számára a jelenlegi szituáció. – Előbb voltunk a Néppártban, mint a Néppárt. Az Európai Néppártba Antall József és Helmut Kohl személyesen hívta be a KDNP-t – jelentette ki.

A Tisza Párt hét EP-mandátumára utalva közölte,

érthető a szempont, hogy az Európai Néppártnak nem mindegy, hány képviselő csatlakozik az ő EPP-frakciójukhoz, 7 vagy 1.

– A KDNP számára elfogadhatatlan, ha Magyar Pétert felveszik az EPP-frakcióba, vagy a Tisza Pártot a Néppártba. Akkor a KDNP távozik – jelentette be Semjén Zsolt, hozzátéve,

erkölcsi, elvi és politikai okokból kifolyólag a KDNP helyzete tarthatatlanná vált az Európai Néppártban, ezt Manfred Weber most a találkozójukon tudomásul vette.

Az ATV kérdésére Semjén Zsolt elmondta azt is, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Navracsics Tiborral – aki a részben a néppárti tagság miatt is lépett be a KDNP-be – is átbeszélték a helyzetet, „ami Magyar Péter nyilatkozata után alakult ki”. A tárgyalások előtt ugyanis nyilvánosságra hozta a Weber-beszélgetést – fogalmazott a KDNP elnöke. – Ezt az inszinuációt elkövette, és személyében támadta Hölvényi képviselő urat. Ezzel kényszerpályára tette a KDNP-t – szögezte le Semjén Zsolt.

A kormánypárti Magyar Nemzet azt írja, a miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, „nem arról van szó, hogy meghoztuk a döntést, hogy lépünk, hanem őszintén elmondtuk, hogy Magyar Péter személye számukra elfogadhatatlan a frakcióban, és a Tisza párt elfogadhatatlan az Európai Néppártban”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – aki fideszes, nem tagja a kisebbik kormánypártnak – a csütörtöki kormányinfón elképzelhetetlennek nevezte, hogy a KDNP egy EP-frakcióban üljön a Tisza Párttal. Vagy nem veszik fel a Magyar Péter pártját, vagy kilép a KDNP az Európai Néppártból (EPP) – jelentette ki. Igaz, később árnyalta saját megszólalását, ugyanis azt mondta, nem akarja befolyásolni a KDNP döntéseit, ő kizárólag a véleményét fogalmazta meg ezzel kapcsolatban.

A Fidesz 2000-2021 között volt a mérsékelt jobboldali pártokból álló Európai Néppárt tagja. Magyarország 2004-es csatlakozásától a párt kényszerű távozásáig a fideszes EP-képviselők a pártcsalád frakciójában foglaltak helyet. 2021 óta csak a KDNP-s Hölvényi György a politikai csoport tagja. Ő azonban Gulyás Gergely szavaitól teljesen ellentétes véleményt fogalmazott meg, amikor az Euronews kérdésére válaszolva közölte, a KDNP több mint 30 éve tagja az EPP-nek, és az, hogy a Tisza Pártból hét EP-képviselő idejön, nem okoz változást a tagságukban.

Az Európai Néppárt (EPP) elnöke és európai parlamenti frakciójának vezetője pénteken elsősorban azért utazott a magyar fővárosba, hogy megismerkedjen a Tisza Párt vezetőségével és megválasztott EP-képviselőivel, akik – mint lapunk elsőként megírta – várhatóan már jövő kedden, június 18-án csatlakoznak az EPP frakciójához. Az új tagok felvételéről a vezetőség javaslatára az EP-képviselőcsoport dönt többségi szavazással.