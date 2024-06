Azahriah a New York Times-nak: Hízelgőnek kellene lennie, hogy a hatalom barátkozik, de inkább csak furcsa és kényelmetlen

P. L.;

Orbán Viktor;New York Times;Azahriah;

2024-06-15 13:18:00

Orbán Viktor kéretlenül is közeledik Magyarország jelenlegi legsikeresebb popsztárjához.

Azahriah-val készített interjút a New York Times kelet-európai tudósítója, Andrew Higgins, aki a Puskás Arénában tartott három teltházas koncert egyikén ott is volt a backstage-ben.

A 444 által szemlézett riport elején a lap arról ír, hogy a 22 éves Baukó Attila, azaz Azahriah annyira népszerű Magyarországon, hogy még Orbán Viktor is azt állítja, hogy a rajongója. A miniszterelnök elmondása szerint különösen szereti a Rampapapam című slágert, amivel kapcsolatban a lap megjegyzi, hogy elég furcsa választás a füvezésről szóló szám iránti rajongás egy elviekben konzervatív értékeket valló miniszterelnöktől, s felmerül a kérdés, hogy egyáltalán meghallgatta-e a dalt, mielőtt beszélt róla, vagy csak a futballról is szóló klip miatt tetszett neki. Már ha tetszett. Mindenesetre valószínűbb, hogy a kormányfő csak azt akarja, hogy rá is vetüljön az énekes körüli felhajtásból - jegyzi meg Andrew Higgins.

Azahriah a kéretlen kormányzati közeledést úgy kommentálta: – Amióta látják, hogy sokan kedvelnek engem, úgy tűnik, barátságosak akarnak lenni. Hízelgőnek kellene lennie, hogy a hatalom barátkozik, de inkább csak furcsa és kényelmetlen, különösen annak fényében, hogy fiatal rajongói közül meglehetősen sokan utálják a teljhatalmú kormánypártot.

A lap megemlíti, hogy Orbán Viktor a tavaly október 23-án tartott veszprémi beszéde alkalmából is megpróbálkozott Azahriah farvizén növelni a népszerűségét, amikor is a beszédről közzétett TikTok-videót azzal kommentálta, hogy „Telt ház, megint", közben pedig Azahriah és Desh Rampapapam című számát vágták be a videó alá, reflektálva az énekes teltházas Puskás-koncertjeire.

A cikk megemlíti azt is, hogy hiába Azahriah sikere, Magyarországot nem képviselheti a legnagyobb európai dalversenyen, azaz az Euróvíziós Dalfesztiválon, ugyanis Magyarország 2020 óta nem vesz részt benne, feltehetően azért, mert a kormány a meleglobbi eseményének tartja.

A The New York Times felidézi Azahriah életútjával kapcsolatban az idei influenszertüntetést is, amit a kegyelmi botrány nyomán tartottak. A politikai megnyilvánulásokról Azahriah úgy vélekedett, természetesen rendben van, ha a zenészeknek nincs ilyen jellegű mondanivalója, de nem Oroszországban élünk és az viszont nincs rendben, ha valaki azért marad csendben, mert félti a karrierjét.