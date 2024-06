„Azt elfogadom, hogy kezdhettem volna gratulációval” – Rónai Egon megszólalt Magyar Péter ATV-s kivonulásáról

M.A.;

ATV;Rónai Egon;Magyar Péter;

2024-06-17 13:00:00

Szerinte ő azon a ponton lezárta a vitát, amikor a Tisza Párt alelnöke azt mondta, el fogja olvasni az általa átadott papírokat.

„Én azon a ponton lezártam a vitát, amikor azt mondja Magyar Péter, hogy el fogja olvasni: köszönöm, ennyit szerettem volna – ezt mondom. És nem én folytatom” – jelentette ki Rónai Egon a Facebook-oldalán, egy hozzászólásra válaszolva azzal kapcsolatban, hogy – mint arról lapunk is beszámolt – Magyar Péter múlt hétfőn két perc után kivonult az ATV műsorának élő adásából.

A kommentben, amit elsőként az rtl.hu vett észre, Rónai Egon a nézői kritikákkal kapcsolatban azt írta, elfogadja, hogy kezdhette volna gratulációval az interjút.

Magyar Péter a kivonulása után arra hívta fel a figyelmet, hogy a megafonos Bohár Dániel nem sokkal az adás után már „összevágott videót és posztot tett ki az oldalára” az esetről, és felvetette annak a lehetőségét, hogy az ATV-től kapta meg a felvételt. Erre reagálva Rónai Egon közölte, „tudomásom szerint nem tőlünk kapta Bohár a felvételt – bárki rögzítheti, szokták is, vágják is, nem is minden esetben jogszerűen”.