Az Orbán-kormány úgy vásárolja az orosz gázt, egyedüliként az EU-ban, mintha nem lenne holnap

Idén eddig 2,6 milliárd köbméter érkezett, ami 59 százalékkal haladja meg a tavalyi, időarányos mennyiséget.

Áprilisban ismét 7 százalék fölé nőtt orosz gázunknak az irányadó tőzsdéhez viszonyított felára – számítottuk ki az Eurostat által a múlt hét végén frissített adatokból.

Eszerint, míg Putyin a márciusi, köbméterenként 110 forint után áprilisban 101 forintért, vagyis 8 százalékkal olcsóbban mérte számunkra a fűtőanyagot, addig a TTF nevű holland tőzsde két hónappal korábbi, vagyis februári, irányadó ára 108 forintról, 13 százalékos eséssel, 94 forintos átlagot mutatott. A 7 százalék körüli felár átlagosnak mondható. Míg Moszkva, párját ritkító kivételként, idén januárban a tőzsdéhez képest még némi kedvezményt is nyújtott, keleti gázunk nyugatihoz viszonyított ártöbblete azóta is egyre csak hízik.

Áprilisban 562 millió köbméter orosz földgáz érkezett hozzánk. Ez 41 százalékkal múlja felül 2023 hasonló időszakának adatát. Magyarország minden jel szerint úgy vásárolja a keleti fűtőanyagot, mintha nem lenne holnap.

Ez abból a szempontból is fura, hogy már az Oroszországból hozzánk tavaly érkező, összesen 6,7 milliárd köbméter is jócskán meghaladta a 2021. végén megkötött új, hosszú távú magyar-orosz gázszerződésben rögzített, évi 4,5 milliárd köbmétert. Bár ennek pontos oka nem ismert, az orosz kormány, az Orbán-kabinetnek az Unió és a NATO egységét bomlasztó, illetve ukránellenes politikája jutalmául minden lehetséges alkalommal kinyilvánítja a hozzánk irányuló többletszállítások iránti nyitottságát. Arról nem is beszélve, hogy a többi uniós tagállam – elsősorban azért, mert Putyin 2022 nyarán egyszerűen elvágta gázellátásukat – ma már sikerrel váltott más, megbízhatóbb beszállítóra.

Ezek jó része a világ számos kitermelőjétől hajókon szállított, LNG-nek nevezett, cseppfolyósított földgáz. Mi több, furamód ezek eladói sorában Oroszország is megjelent. Bár a tagállamok orosz LNG-vásárlásaikat nem különösebben kürtölik világgá, ennek összmennyisége nagyságrendekkel alulmúlja az egykori, vezetékes szállításokét. A hozzánk sok szempontból hasonló helyzetű - Szijjártó Péter szakminiszter egyik kedvenc szavával élve, „landlocked”, vagyis tengerpart nélküli – Csehország, bár megtehetné, ma már szinte egyáltalán nem kér a véres orosz gázból. A kérdés Ausztriában is demokratikus viták tárgya a leválást szorgalmazó kormány és a 2040-ig hatályos osztrák-orosz gázszerződéshez ragaszkodó, helyi OMV között.

Az orosz gáznak így az EU-n belül mára Magyarország maradt az utolsó, egyértelműen lelkes vevője, amely kérdést Szijjártó Péter évek óta azzal üt el, hogy „ez fizika”.

A fokozott gázvásárlás fizikai okai egyébként kevéssé láthatók: miközben a hazai igények egyre esnek, a piaci – így orosz – árak másfél éve nagyjából beálltak, nemrég maga az energiaügyi tárca tette közzé, hogy a – mostani télen alig apadó – hazai tárolók töltöttsége már most 75 százalék fölé ért. Így nem kizárt,

hogy a vásárolt mennyiség egy része végül határainkon túl talál gazdára.

Az árak kiegyenlítődését bizonyítja az is, hogy bár áprilisban a tőzsdei vásárláshoz képest 4 milliárdot – 2021 októbere óta pedig 234 milliárdot - vesztettünk, az idei összérték a nullához közelít. Sőt, mivel a TTF azóta emelkedett, az áprilisi tőzsdei árakhoz képest – szintén szabályerősítő kivételként – ezúttal 3 milliárdot még nyertünk is; igaz, e számítás alapján 2021 októbere óta 305 milliárdot vesztettünk.