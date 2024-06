Megszavazták, Magyar Péter és társai csatlakozhatnak az Európai Néppárt EP-frakciójához

Á. Z.;

Európai Parlament;Európai Néppárt;TISZA Párt;

2024-06-18 17:19:00

Ez azt jelenti, hogy a KDNP-s Hölvényi György kilép a néppárti EP-frakcióból, a pártja pedig magát az Európai Néppártot hagyja el.

Zárt keddi ülésén az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója jóváhagyta, hogy a Magyar Péter fémjelezte Tisza Párt hét politikusa csatlakozzon a képviselőcsoporthoz – jelentette be honlapján a konzervatív pártcsalád.

Manfred Wener pénteken budapesti látogatást egy találkozó kedvéért Semjén Zsolt KDNP-elnökkel és Magyar Péterrel, a Tisza Párt alelnökével, aki a június 9-i választáson EP-listavezetőként jutott be az Európai Parlamentbe. A 2024-től 720 fős EP-ben az Európai Néppárt a legtöbb, 190 mandátumot szerezte. Többséget 361 képviselő jelent, Manfred Webernek pedig nyilván jó üzlet, hogy a KDNP-s Hölvényi György távozik, a Tisza Párt viszont hét emberrel csatlakozik az EPP EP-frakciójához. E hét ember egyike egyébként az a Magyar Péter lesz, aki hétfőn egy kissé álszent szavazást is tartott arról,. az Európai Parlamentbe vagy a Fővárosi Közgyűlésbe üljön-e be, ugyanis mind a két listán szerepelt. A teljes névsor: Magyar Péter, Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András Tivadar, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga.