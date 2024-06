Annyira rossz a helyzet, hogy egyetlen új terápiás központ is sokat segít a mentális problémával küszködő gyermekeknek

Danó Anna;

2024-06-21

Az állami rendszerben katasztrofális az ellátás, előfordulhat, hogy egy-egy kezelésre akár éveket kell várni.

– Minden hetedik gyermek mentális problémával küszködik. Ennek az iszonyatos mentális járványnak, beláthatatlan következményei lesznek – adott gyors helyzetjelentést Pászthy Bea, az Egészségügyi Szakmai Kollégium gyermekpszichiátria és addiktológia tagozatának elnöke tegnap, a Bethesda Gyermekkórház új gyermek-pszichoterápiás központjának átadásán.

A szakember szerint ez a központ lehetőséget ad a mentális betegséggel küzdő gyerekek ellátására, amire ugyancsak nagy szükség van. Az állami rendszerben ugyanis – gyakorló pszichiáterek véleménye szerint –

katasztrofális az ellátás helyzete, előfordulhat, hogy egy-egy kezelésre akár éveket kell várni.

Még a magánszektorban is több hónapos a várólista, ezért nagy dolog, hogy közfinanszírozott ellátóhelyet bővítettek a fővárosban.

Júniustól a Bethesda Gyermekkórházban újonnan kialakított segítő központban zajlanak az úgynevezett kognitív-terápiára épülő gyermekpszichiátriai foglalkozások.

Itt az ország bármely pontjáról fogadnak háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval 8-18 éves szorongó, kényszerbeteg vagy az úgynevezett ADHD-val diagnosztizált pácienseket.

A szakemberek nyolcfős csoportokkal dolgoznak, ezek a csoporttréningek egyhetes intenzív vagy kéthetes ambuláns foglalkozások.

– Ha valaki most jelentkezne be, őt legkorábban két hónap múlva tudják fogadni az első állapotfelmérő beszélgetésre

– érzékeltette az érdeklődést lapunk kérdésére Németh Laura klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a részleg vezetője. A szakember beszélt arról is, hogy módszerük a pozitív viselkedés- és élményterápiára épül, így része az is, hogy a szülőket bevonják gyermekük kezelésébe. A foglalkozásokon a gyerekeket szorongásoldó és egyéb konfliktuskezelő technikákkal ismertetik meg, a szülők pedig tanácsokat kapnak arra, hogyan tudnak segítségükre lenni a serdülő gyerekeiknek mentális nehézségeik menedzselésében. Ezeket a technikákat játékokkal segítik megtanítani a kamaszoknak. Cél az is, hogy élvezzék a foglalkozásokat,

ezért szerepet kap az állatasszisztált terápia is, aminek során kutya, illetve miniló segíti a szorongásoldást.

A felújított ellátóhely átadó ünnepségén Velkey György főigazgató elmondta: az épület családi ház jellegéből adódóan alkalmas két, 30-40 négyzetméteres apartman kialakítására is. Itt a hosszú kezelést igénylő, génterápiára szoruló gyermekek családjainak biztosítanak átmeneti otthont. Elhangzott az is, a Református Egyház támogatása mellett a felújításához a kormány 50 millió forinttal járult hozzá.