Gréczy Zsolt szerint nem kevesebb, hanem több Gyurcsány Ferencre van szükség

P. L.;

Gyurcsány Ferenc;Lendvai Ildikó;Gréczy Zsolt;DK;Magyar Péter;Pottyondy Edina;

2024-06-28 12:41:00

A DK-s Gréczy Zsolt ismét megragadta a klaviatúrát és kifejtette, miért tudja mindenki rosszul, aki szerint a június 9-i DK-s választási vereség után esetleg Gyurcsány Ferencnek és a párt vezetésének is le kellett volna vonnia a megfelelő konzekvenciákat és távozni.

„Annyira akarta a sajtó egy része, meg a ballib értelmiség egy része, hogy Gyurcsány Ferenc mondjon le, hogy most láthatóan dühösek, hogy ez nem történt meg. Sőt, nemcsak hogy nem történt meg, de láthatóan ő is, meg a Demokratikus Koalíció is beleáll a küzdelembe” - kezdte gondolatait Gréczy Zsolt, majd azt állította, hogy a Magyar Péter vezette Tisza hívei „az ellenzéki egypártrendszer” hívei, akik „az egyetlen nem jobboldali erőt szeretnék eltörölni”, de leszögezte, hogy ez nem fog menni.

A DK-s politikus ezt követően, jellemzően nevek említése nélkül fejtette ki, hogy ki mindenki támadja a Gyurcsány-pártot. „Az influenszer (Pottyondy Edina - a szerk.) már annyira bosszankodik, hogy félremagyarázza, meghamisítja a DK elnökének szavait. Minősíthetetlen hangnemben tombol. Alatta azt írja egy kommentelő, hogy szereti a pártatlanságát. Segítek: a pártatlan a Momentum elnökségi tagja volt, aztán ugyanott a bukott elnök tanacsadója. De az is megbukott. A magyarista marxista filozófus már Sztálint kiált. A 444 olyan stílusban értekezik, hogy Bayer Zsolt pironkodna. Az MSZP korábbi vezető, de most is fontos politkusa (Lendvai Ildikó - a szerk.) zagyvaságokat hord össze arról, hogy ”hagyni kell„ Magyart jobbközépről nyerni, aztán majd megfogja a Néppárt. Ja, Orbánt is megfogta. És hagyni kell? Egy baloldalinak? Már a tyúkokat és a libákat is kipusztította, de neki még lenne néhány ötlete” - olvasható a Gréczy-féle okfejtés.

Gréczy Zsolt ezek után arra jutott, hogy „vége van” annak, hogy nézzék, hogy Gyurcsány Ferenc korábbi alkalmazottjai, tanácsadói, miniszterei, államtitkárai „osztják az észt, miközben pályafutásuk csúcsa volt, amikor az ő kormányában, az ő kormányának dolgoztak”. Szerinte ugyanis a baloldalt vissza kell erősíteni, és ehhez „nem kevesebb, hanem több Gyurcsány Ferencre van szükség”, mert legutóbb ő győzte le Orbán Viktort, ezért ideje „megkeresni a győztes receptet”. Azt azért Gréczy elismerte, hogy más idők járnak, de a cél nem lehet kevesebb, ezért szerinte aki baloldali, annak csak a DK maradt.