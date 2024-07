Varga Judit és Windisch László asztaloscéget alapított

Á. B.;

Picidae Famíves Kft. néven asztaloscéget hozott létre Varga Judit és párja, Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke június 21-én - írja a Telex.

A portál beszámolója szerint az „egyéb bútor gyártását” adták meg főtevékenységként, öt millió forintos törzstőkével. Székhelyként az ÁSZ-elnök lakcímét jegyezték be, az ügyvezető a korábbi fideszes politikus.

Windisch László 2020-ban szerezte meg asztalos képzettségét, a volt igazságügyi miniszter nemrégiben iratkozott be a képzésre. A kegyelmi botrányba belebukó korábbi tárcavezető Hajdú Péter vendégeként beszélt jövőbeli terveiről - itt említette meg ezirányú ambícióit. „Ha ez az egész őrület, ami itt most zajlik, engedi azt a szabad szellemi kapacitást nekem, hogy tudjak most már tényleg a fafajtákkal foglalkozni (...) akkor fogok kapni, ha jól csinálom, egy középfokú szakmai képesítést. (...) szeretném látni, hogy mi az az eredmény, amin dolgoztam, és talán ezt az eredményt meg fogom kapni” - fogalmazott a Telex beszámolója szerint.