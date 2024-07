Kárigény nincs, mégis rongálás a vád a kormányplakátokat átfestő pécsi jogvédő ügyében

Ungár Tamás;

Pécs;bíróság;rongálás;plakátok;

2024-07-04 11:37:00

A tegnapi tárgyalás sok meglepetést hozott, igaz, ítélet csak pénteken várható.

Heindl Péter egy héten belül másodjára állt bíróság elé amiatt, hogy átfestette a választások előtt a kormány óriásplakátjait. Beszámoltunk róla, hogy a büntetlen előéletű, 64 éves jogász azért „javítja ki” a kormány plakátjait, mert jogsértőnek tartja azokat, hisz a választási törvény megtiltja, hogy a kormány beleavatkozzon a pártok harcába. Heindlt a múlt héten a Pécsi Törvényszék bűnösnek találta rongálásban, és a 2022-ben négy baranyai településen 21 plakátot „korrigáló” férfit megrovásban részesítették. Bár ez a legenyhébb büntetés, az évtizedek óta jogvédőként dolgozó Heindl fellebbezett, s azt várja, hogy a táblabíróság bűncselekmény hiányában felmenti és azt is kimondja, hogy valójában a kormány követett el jogsértést.

Szerdán egy másik plakátfestési ügyben idézték be a Pécsi Járásbíróságra. Jelesül azért, mert 2023. augusztus 4-én a Pécsi Tudományegyetem (PTE) gyakorlógimnáziumának udvarán álló plakátot „vette kezelésbe”. Az utcára néző hirdetményen az ellenzéki pártok öt vezető politikusának képét láthattuk, és azt a szót, hogy: „Háborúpártiak”. A pécsi jogász úgy vélte, hogy ez a plakát sérti az oktatási törvényt, hisz egy iskolában nem folytatható politikai tevékenység, ha ott a gyerekekkel az intézmény által szervezett munka folyik. A jogász ráírta a plakátra, hogy „Tilos az iskola területén és külön állami forrásból politikai hirdetést kirakni”. Tettével nem bukott le, ezért önmagát jelentette fel.

Indult is ellene eljárás, és a járásbíróság a múlt év decemberében – tárgyalás mellőzésével – megállapította, hogy Heindl rongálást követett el, amivel 8128 forint kárt okozott a plakát gazdájának. Ezért 130 ezer forint pénzbüntetésre vagy – nem fizetés esetén – 100 napi elzárásra ítélték őt. Heinld tárgyalást kért, és jelezte, ha elmarasztalják, nem fizet, inkább börtönbe megy, hogy ezzel is a kormány jogsértésére hívja fel a figyelmet, és nemzetközi bírósághoz fordul. A bíróság tárgyalást tűzött ki, aminek szerdán volt a második napja. Ezúttal a plakátokat megrendelő és kirakó cégek vezetőit tanúként idézték be a bíróságra, s vallomásukból kiderült, hogy e vállalkozások egyikének sincs kárigénye. A plakátok ugyanis abban az évben július 15-ig lehettek volna kint, ám nem szedték le őket, csak másfél hónappal később.

A lejárt és kint „felejtett” plakátoknak viszont nincs már gazdája, s ha az nincs, akkor károsult sem lehet.

Amúgy a gyakorlógimnázium óriásplakát-tartójára csak akkor lehet kitenni hirdetést, ha annak tartalmát az egyetem elfogadta. A plakátot kiragasztó cég ez esetben nem kért engedélyt, s a PTE a bíróságot arról tájékoztatta, hogy ez a plakát nem is kapott volna tőlük zöld lámpát. Még vakáció idején sem. Ráadásul augusztus végén már folyt iskolai munka a gimnáziumban, hisz jöttek a diákok a tankönyvekért és pótvizsgázni, így az intézménybe érkező fiatalok láthatták a plakátot.

Az ügyész mindezek ellenére fenntartotta a rongálás vádját, Heindl ügyvédje viszont azt kérte a bíróságtól, hogy mondják ki, a vádlott részéről nem történt bűncselekmény. A bíróság pénteken hirdet ítéletet.

A perbeli vallomások alapján aligha várható, hogy Heindl börtönbe vonul. Ám ha akár a legcsekélyebb jogi retorzió is éri, újra fellebbezni fog, mert addig küzd, amíg ki nem mondják ártatlanságát.

Heindl tiltakozó munkájának egyébként látszólag van eredménye, ugyanis a kormány saját nevében már nem tesz ki a pártharcokat befolyásoló plakátokat. A gimnáziumi hirdetés költségét a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (a CÖKA) tulajdonában lévő Kövess Minket 2022 Kft. állta. Ám Heindl úgy gondolja, ez a kft. – amiképp a CÖKA is – a kormány és az állami cégek által nyújtott milliárdokból gazdálkodik és plakátol, vagyis tevékenysége jogsértő az alkotmány és az uniós törvények szerint.