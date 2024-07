Ismét középpontban a benzinár, a szerdai kormányülésen is téma volt az üzemanyagkérdés

Népszava;

üzemanyag;benzinár;kormányülés;benzinkutak;

2024-07-04 07:35:00

Június közepe óta rendületlenül drágul a benzin és a gázolaj, amit a piac tudomásul vett, ám a kormány nem.

Július 4-től ismét nőhet az üzemanyagár. A benzin beszerzési ára 2 forinttal emelkedik, míg a gázolajért 4 forinttal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek – közölte a Holtankoljak.hu. A szakportál is óvatosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy ez az emelés megjelenik-e és milyen mértékben a kútárakban, mert a piaci szereplők a nagykereskedelmi árváltozástól eltérően alakítják jelenleg a kutakon látható árakat. (Néhány forintos eltérés most is megfigyelhető a nagy láncok kútáraiban.) Az aktuális átlagár szerdán a 95-ös benzin esetében 616 forint, míg a gázolaj átlagára 627 forint volt. Amennyiben az áremelést érvényesítik a kutak, úgy a benzinért 618 forintot fizetünk majd, a gázolaj átlagára pedig 631 forintra emelkedhet.

Június közepe óta rendületlenül drágul a benzin és a gázolaj, amit a piac tudomásul vett, ám a kormány nem. Ismét támadásba lendült és a régiós átlagra hivatkozva az áraik mérséklésére szólította fel az üzemanyag kiskereskedőket. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az ATV-nek adott interjújában kifejtette, hogy érvényben van az a megállapodás, miszerint a hazai benzinkutaknak az áraikat a szomszédos országok szintjén kell tartani. Ha ezt megsértik, „komoly szabályozói lépésekkel be fogunk avatkozni” – tette hozzá.

A szerdai kormányülésen is téma volt az üzemanyagkérdés, ám a miniszterek is csak azt a statisztikát elemezhették, amit a KSH a múlt pénteken adott ki a térségi üzemanyagárakról, s eszerint nem akkora a gond, mint ahogy azt a miniszter előadta. A Portfolio az Eurostat június 24-i adatait vette alapul, s ez alapján kimutatta, hogy az átlagos hazai benzinár 4 forinttal a régiós átlag alatt van, míg a dízel 8 forinttal a felett.

A kormány piackorlátozó intézkedései eddig is a nagy láncokhoz nem tartozó, úgynevezett fehér kutakat hozták nehéz helyzetbe.

A Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület közleményben utasította vissza a várható kormányzati beavatkozást az árakba. Mint írják, ők a nagykereskedőktől, köztük a Mol-tól vásárolják az üzemanyagot és annak ára meghatározza, milyen áron adhatják tovább. Emellett sérelmezik, hogy a regionális árösszehasonlításoknál a szektorra kirótt különadók literenként 15 forintra rúgó terhét, illetve az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer címen befizetni további, literenkénti 8,3 forintot nem veszi figyelembe a KSH.