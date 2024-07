Mély hallgatás van csak a nyugdíjreformról

Muhari Judit;

Orbán-kormány;nyugdíjreform;fenntarthatóság;szakértői jelentés;

2024-07-05 15:44:00

A szakértői jelentésről nem tudni, a társadalmi egyeztetés pedig nem történt meg.

Még nem nyílt meg a nyugdíjreformról szóló társadalmi egyeztetés, noha már be is kellett volna fejezni – hívta fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő. Lapunkban is többször megírtuk, annak a tagállamnak, amelyik igényt tart a több mint 750 milliárd eurós keretösszegű, a koronavírus-járvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállítására létrehozott alap forrásaira, reformfeladatokat kell végrehajtania. A magyar kormány is élt a lehetőséggel, elkészítette, és 2021 májusában benyújtotta a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet. Az Európai Bizottság elfogadta azt, így a pénzért cserébe a dokumentumban vállaltakat teljesíteni kell. A kilenc pont közül az egyik a Demográfia és köznevelés címet viseli, ez foglalkozik a nyugdíjreformmal, egészen pontosan a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javításával.

A benyújtott tervben az áll: a kormány „jogszabályt módosít”, törvényt alkot, amely „elősegíti a költségvetés közép- és hosszú távú fenntarthatóságát, illetve megerősíti az alacsonyabb jövedelmű nyugdíjasoknak folyósított nyugdíjak megfelelőségét”.

A vállalás szerint a kormány három szakaszban készíti ezt elő. Első lépésként készül egy független nemzetközi szakértői jelentés a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kihívásainak kezelését célzó szakpolitikai lehetőségekről. A dokumentum elkészítésének határideje 2023. december 31-e volt. Mivel a dokumentumról semmit nem lehetett tudni, lapunk januárban érdeklődött többek között a Pénzügyminisztériumnál, ahonnan akkor azt a választ kaptuk, hogy a magyar nyugdíjrendszer stabilan és fenntarthatóan működik, a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a működését, az Európai Bizottság által kért felülvizsgálat is ebbe a sorba illeszkedik. Azt is írta a tárca, hogy a nyugdíjrendszer vizsgálatakor nincs helye kapkodásnak, a kormány kizárólag alaposan megfontolt, minden részletkérdésre kiterjedő javaslatot hagyhat jóvá.

A következő, második szakasz június 30-ig tartott, de a tervek továbbra sem ismertek. Pedig a kormány által létrehozott munkacsoport jóváhagyásával elfogadott szakpolitikai javaslatokat eddig a határidőig kellett volna megvitatni a gazdasági és szociális partnerek részvételével. De ez sem történt meg.

A nyugdíjrendszert módosító jogszabály hatályba lépésének vállalt határideje kevesebb, mint egy év múlva elérkezik, hiszen ez a dátum 2025. március 31-e.