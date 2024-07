Magyar Péter furcsa „szövetségesei”

Czene Gábor;

politika;elemzés;Magyarország;ideológia;Magyar Péter;

2024-07-06 06:22:00

Ágh Attila szerint a Tisza Párt alkalmas arra, hogy kihasználja a Fidesz mélyrepüléséből adódó történelmi lehetőséget. Róna Dániel hangsúlyozta: hosszú távon nem lehet megúszni, hogy a formáció ideológiailag meghatározza magát.

Ágh Attila már hónapokkal ezelőtt nagy reményeket fűzött Magyar Péter megjelenéséhez. „A mostani különleges helyzetben sikerre van ítélve” – nyilatkozta a politológus április elején a Népszavának. Megkérdeztük, hogy az azóta eltelt időszakban változott-e róla a véleménye, lát-e olyan körülményeket, amelyek kételyeket ébresztenek benne a személye iránt.

A magyar politikában olyan változás indult el február óta, ami az egész rendszer átalakítása irányába megy, és ez nyilvánvalón szorosan összefügg Magyar Péter színre lépésével – kezdte. A június 9-ei választások eredménye azokat is meggyőzte, akik addig lebecsülték Magyar Péter és a Tisza Párt jelentőségét.

Magyar Péter kezére játszik, hogy a magyar uniós elnökség idején az EU vezetése tudatosan gyengíti Orbán Viktort. És minél jobban gyengül Orbán Viktor, annál inkább erősödik Magyar Péter pozíciója

– mondta Ágh Attila, aki szerint Magyar Péternek van egy másik nagy szövetségese is. Úgy hívják: Gyurcsány Ferenc.

A Demokratikus Koalíció elnöke ugyanis kontraproduktív módon reagált a vereségre, sem a baloldalon, sem a pártrendszeren belül nem tudja kezelni a helyzetet – vélekedett a politológus. Gyurcsány nekimegy Magyar minden lépésének, pedig neki meg kellene próbálnia partneri viszonyba kerülni a Tisza Párttal, kialakítani az együttműködés lehetőségét.

Közbevetettük, hogy nem Gyurcsány Ferenc volt az, aki elsőként nekitámadt Magyar Péternek, ez pont fordítva történt. Magyar hangsúlyozta, hogy a „se Orbán, se Gyurcsány” politikáját követi. Ágh Attila közölte: nem arra gondolt, hogy a két párt delegációja fehér asztal mellett üljön le tárgyalni egymással. A Tisza Párt kiépülésével azonban széles fronton egyeztetni kell majd Magyar Péterrel embereivel, óhatatlanul formális és informális kapcsolatok jönnek létre szerte az országban. Helyi szinteken elkezdődik a magyar politikai rendszer újragondolása, amire a DK-nak nyitottnak kell lennie.

Magyar Péter kirohanásait a független sajtó ellen vagy például azt az epizódot, hogy kevéssé diplomatikusan viselkedett egy őt provokatív módon videózó férfival szemben, Ágh Attila nem tartja lényeges elemnek. Sokakkal szemben pozitívumként értékeli, hogy Magyar Péter – bár korábban ennek határozottan az ellenkezőjét állította – végül mégis az Európai Parlament képviselője lesz. A politológus bölcs döntésnek nevezte, hogy kimegy az EP-be, ezzel nemzetközi kapcsolatokat és támogatókat szerez. Minderre szüksége van ahhoz, hogy Magyarországon építkezzen.

Ágh Attila ma is úgy gondolja, hogy „Magyar Péter sikerre van ítélve”. Ez nem azt jelenti, hogy nem követett el hibákat, és nem fog még sok hibát elkövetni. Ugyanakkor – állapította meg – Magyar Péter tud tanulni.

Megvan benne az önkorrekcióra, a változtatásra és az alkalmazkodásra való képesség, ahogyan az Ukrajnáról, az oroszokról és a háborúról vallott nézetei is fokozatosan módosulnak. Más ellenzéki pártokból ezek a képességek hiányoznak

– jelentette ki. Az eddigi ellenzéktől Ágh Attila szerint nem várható, hogy a Fidesz mélyrepüléséből adódó nagy történelmi lehetőséget kihasználja, ha valaki, akkor a Tisza Párt viszont alkalmas erre.

Róna Dániel politológus, a 21. Kutatóközpont igazgatója március elején arról beszélt a Népszavának, hogy Magyar Pétert a sértettség, a bosszúállás és a lelkiismeret-furdalás nehezen meghatározható arányú kombinációja motiválhatja. Ehhez a meglátásához változatlanul tartja magát, azzal kiegészítve, hogy nyilván „pozitív tenni akarás” is munkál benne.

Magyar Péter politikai teljesítményét illetően tévedett, nem várta volna – különösen nem március elején –, hogy ennyire sikeres lesz. Egészen rendkívüli, amit Magyar Péter elért, minden elemző várakozását felülmúlta. Persze – jegyezte meg –, a sikerhez „szerencsés együttállásokra” is szükség volt, de kétségkívül olyan teljesítményre is, ami nála sokkal inkább tetten érhető volt, mint más ellenzéki pártoknál.

Róna Dániel nem tudja eldönteni, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire ösztönös, de Magyar Péter személyisége illeszkedik ahhoz a „szuperhős mítoszhoz”, amit épít: ő az, aki megszabadít minket Orbán Viktortól. Ennek megfelelően fogalmazta meg a választás tétjét, és ennek is köszönheti, hogy rengeteg szavazatot kapott.

Orbán Viktor is úgy állítja be magát, mint aki már-már magányos hősként harcol egy iszonyatosan nagy konglomerátum ellen, és megszabadít minket az éppen aktuális gonosztól. Magyar Péter üzenete és narratívája hasonló

– hívta fel a figyelmet Róna Dániel. Ez jobban működött, mint a többi ellenzéki párt szakpolitikai vagy ideológiai üzenetei, amelyekkel kevésbé tudtak azonosulni a választók. Sokkal meggyőzőbbnek bizonyult, hogy Magyar Péter azt mondta: „azért szavazz rám, mert én tudom a legnagyobb pofont adni Orbánnak és a politikai elitnek”.

Lapunknak adott május végi interjújában Magyar Péter az identitását „polgári, jobboldalinak” minősítette, de gyorsan hozzátette, hogy „a Tisza Pártra nézve ez semmit nem jelent, mert a mi pártunk ilyen szempontból ideológiamentes. A szimpatizánsaink jönnek jobbról is, balról is, jönnek olyanok is, akik eddig teljesen pártsemlegesek voltak, sohasem szavaztak.”

Róna Dániel nem tartja véletlennek, hogy Magyar Péter legtöbb megszólalásában nem köszön vissza a „polgári, jobboldali” hovatartozás: nem ezt akarja sugározni magáról. Ebben a stádiumban – mondta a 21. Kutatóközpont igazgatója – jó döntés volt, hogy ideológiai értelemben nem címkézte fel a pártját. Ha így tett volna, akkor az EP-választáson valószínűleg nem tudott volna csaknem 30 százaléknyi szavazatot összegyűjteni nagyon különböző emberektől. A későbbiekben azonban a Tisza Párt aligha fogja megúszni, hogy ideológiailag meghatározza magát. Róna Dániel legalábbis nem tud olyan hosszú távon is eredményes pártról, amelyiknek ez sikerült volna.