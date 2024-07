Pert nyert az Orbán-kormány plakátjait átfestő jogász, de nem áll meg itt

Ungár Tamás;

2024-07-06 10:57:00

Heindl Pétert elsőfokon felmentették a rongálás vádja alól, a történetnek azonban több okból sincs még vége.

A Pécsi Járásbíróság pénteken hirdetett ítéletet Heindl Péter egyik rongálási ügyében. A kormány politikai plakátjait korrigáló, büntetlen előéletű 64 éves jogászt ezúttal azért állították bíróság elé, mert 2023. augusztus 4-én – a vád szerint – megrongált egy óriásplakátot, amin az volt olvasható, hogy: „A baloldal belesodorna minket a háborúba”.

A járásbíróság bűncselekmény hiányában felmentette Heindlt, mivel az említett plakát csak június 16. és július 15. között lehetett volna kint, ugyanis a megrendelő – a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) tulajdonában lévő Kövess Minket 2022 Kft. – erre az időre kérte kiragasztani a hirdetményt. Mivel a lejárt plakátnak már nincs értéke, az átfestéssel nem történt értékvesztés, s így a hirdetmény gazdáját sem érte kár – mondta ki az elsőfokú ítélet. (A plakátokat – takarékossági okokból – általában inkább átragasztják, csak akkor szokták leszedni, ha már túl sok réteg van egymáson).

A pénteki verdikt ellen az ügyészség fellebbezett, vagyis a per a Pécsi Törvényszéken folytatódik. Heindl és ügyvédje háromnapi gondolkodási időt kért. Bár az ítélet szakszerűségét nem vitatják, viszont más indoklást vártak.

Hiszen Heindl Péter azért festi át a kormány politikai plakátjait, mert azok beleavatkoznak a pártok választási harcába, s ezt tiltja a választási törvény, ahogy tiltják az Unió jogszabályai is. A most tárgyalt esetnél az is jogsértő – állítja Heindl és védője –, hogy az ellenzéki vezetőket lejárató óriásplakátot egy gimnázium udvarán álló táblára tették ki, márpedig a törvény tiltja, hogy az iskolák területén bárki is politikai tevékenységet folytasson. Heindl ezért írta azt a plakátra, hogy: „Tilos az iskola területén és külön állami forrásból politikai hirdetést kirakni.” Véleménye az, hogy amikor ő felhívja a plakátok átfestésével a figyelmet a kormány jogsértésére, akkor él a szólásszabadság jogával, illetve állampolgári és szakmai kötelességét teljesíti. S mivel tettének nincs társadalmi veszélyessége, így bűncselekményt se követhet el, hisz társadalmi veszélyesség nélkül nincs bűncselekmény. Az évtizedek óta jogvédelemmel foglalkozó Heindl azt szeretné, hogy a bíróság ezen az alapon mondja ki ártatlanságát, és ezáltal szülessen egy olyan precedensértékű ítélet, amely kimondja: a kormány a plakátjaival nem folyhat bele a választási harcba.

Ám úgy tűnik, erre egyelőre hiába vár. A múlt héten egy másik ügyben 21 kormányplakát átfestéséért a Pécsi Törvényszék megrovásban részesítette, vagyis nem fogadta el Heindl érvelését. A pénteken hozott ítélet indoklásában is elhangzott, hogy a szólásszabadság ugyan alapjog, ám ez nem gyakorolható oly módon, hogy azzal másnak kárt okoz. Vagyis a bíróságok jogértelmezése szerint a kormány esetleges jogsértésére rongálással felhívni a figyelmet törvénysértés, s azért re­torzió jár.

Emiatt Heindl nemzetközi bíróság elé viszi azokat az ügyeket, amelyekben – akár a legenyhébb módon is, de – elmarasztalják őt a kormány plakátjainak átfestéséért. Addig pedig folytatja a plakátok kijavítását.

Természetesen a jogász tudja, hogy magányos harcának hatása és társadalmi visszhangja csekély, s szerinte az lenne a hatékony, ha valamennyi ellenzéki párt fellépne a jogsértő kormányplakátok ellen, és egy-egy új hirdetménysorozatot több ezer aktivista segítségével 1-2 nap alatt átfestenének. Erre azonban eddig egyik párt se szánta el magát, holott, ha ez megtörténne, akkor a kormány gyorsan abbahagyná jogsértő gyakorlatát, véli Heindl Péter.