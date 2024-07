Valóra válik Orbán Viktor álma, megalakul a „hazafiak” EP-frakciója

Halmai Katalin (Brüsszel);

Európai Parlament;Orbán Viktor;frakció;Patrióták Európáért;

2024-07-08 06:43:00

Az EP demokratikus pártjai a választások után azt ígérték, hogy kihagyják a szélsőjobbot a vezető tisztségek elosztásából

Az Európai Parlamentben (EP) hétfőn várhatóan megalakul a radikális populista és szélsőjobboldali erők új formációja, amelyet egy hete Bécsben beharangozott Orbán Viktor, a Fidesz, Andrej Babiš, a cseh ANO és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖI elnöke. Azóta annyi párt jelentette be a csatlakozását a Hazafiak Európáért (PfE) nevű csoportosuláshoz, hogy bőven meg tudja ugrani a frakcióalakításhoz szükséges küszöböt, ami hét uniós tagállamból 23 képviselő.

Az elmúlt napokban a PfE-hez pártolt a portugál Chega, a spanyol Vox, a Geert Wilders vezette holland Szabadságpárt (PVV), a Dán Néppárt (DK) és a belgiumi Flamand Érdek (VB). Jelezte érdeklődését Matteo Salvini olasz Ligája és Marine Le Pen pártja, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) is, amelyek eddig nem tettek hivatalos bejelentést. Az RN eleve értésre adta, hogy csak a francia nemzetgyűlési választások vasárnapi, második fordulója után kíván megszólalni, a PfE ezért is halasztotta július 8-ra az alakuló ülését. De szombatig nélkülük is összejött a szükséges létszám, hiszen a hivatalos nyilatkozatok alapján máris nyolc országból 42 képviselő kíván a Hazafiak Európáért blokkhoz tartozni. Túlnyomó többségük az EP Identitás és Demokrácia (ID) nevű szélsőjobboldali frakciójából igazol át, amely a folyamatos távozások miatt szinte teljesen kiürült és előreláthatólag megszűnik. Beváltak tehát a jóslatok, miszerint a friss alakulat valójában az ID bázisán újjáalakuló szélsőjobboldali tömörülés lesz.

Ha Salvini és Le Pen hozza a „hazafiaknak” ígért kontingenst, összesen 38 képviselőt, akkor a PfE az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsooprtja lehet a kereszténydemokrata Európai Néppárt (EPP) és a Szocialisták és Demokraták (S&D) mögött, megelőzve az euroszkeptikusok és ultrakonzervatívok gyűjtőhelyének számító Európai Konzervatívokat és Reformereket (ECR). A Fidesz eredetileg ide tartott, de a frakció magvát alkotó Olasz Testvérek vezetője, a nemzetközi színtéren magát mérsékeltnek beállító Giorgia Meloni olasz kormányfő nem kívánt Orbán Viktorral közösködni. Ezután gyorsultak fel a tárgyalások egy új formáció létrehozásáról, amelynek képviselői számos területen radikálisabb irányvonalat képviselnek, mint az ECR tagságát alkotó pártok. Az egyik választóvonal, hogy az euroszkeptikusok zöme az Oroszország által megtámadott Ukrajna mellett áll, míg a legtöbb „hazafi” a háború ellenére sem kívánja feladni hagyományosan szoros kapcsolatait Oroszországgal.

A PfE hétfői alakuló ülésén a tagok megválasztják az elnököt — esetleg társelnököket — és az alelnököket. Megfigyelők meglepetésnek tartanák, ha a vezetőségben nem kapna helyet az ötletgazda Fidesz egyik vezető EP-képviselője. Amennyiben a 30 fős francia RN-delegáció csatlakozik, biztosra vehető, hogy a francia párt soraiból fog kikerülni az első számú vezető. Ez esetben a Fideszé lesz a második legnépesebb nemzeti küldöttség 11 képviselővel.

A EP mértékadó demokratikus erői mostanáig tűzfalat emeltek a szélsőjobboldaliak köré, azaz nem hagyták, hogy parlamenti vagy szakbizottsági szinten vezető pozíciókat kapjanak. Bár a radikálisok megerősödtek a júniusi választásokon, a jobb- és balközép erők leszögezték, hogy kitartanak a korábbi politikájuk mellett. Információink szerint a frakciók a hét elején döntenek a tisztségekről, amelyeket a létszámuknak megfelelően osztanak el egymás között egy régóta alkalmazott számítási módszer alapján. Néhány pártcsoport már megfogalmazta az igényét az EP elnöki és alelnöki, illetve a szakbizottságok és delegációk elnöki és alelnöki posztjaira. Kérdés, hogy tartják-e magukat a korábbi fogadalmukhoz és akkor is kizárják-e az osztozkodásból a Hazafiak Európáért blokkot, ha az a harmadik legnagyobb parlamenti erő lesz.