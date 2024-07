Horváth Lajos Ottó is cáfolja Vidnyánszky Attilát, visszautasítja az állításait

nepszava.hu;

baleset;Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;cáfolat;Szász Júlia;Horváth Lajos Ottó;

2024-07-10 05:30:00

A Nemzeti Színház igazgatója valamiért nem akarja eltalálni az igazságot, ha a tavaly súlyos balesetet szenvedő színészekről van szó.

Nem először és nem egyszer teljesen fals és valótlan adatok jelentek meg a Nemzeti Színház igazgatójának részéről azon összegekről, amelyeket a baleset kapcsán állítólagosan kaptam, kaptunk – írta kedd esti Facebook-posztjában Horváth Lajos Ottó, a Nemzeti Színház színésze, aki Szász Júliával együtt tavaly november 10-én Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájának előadásán leesett a díszletről és súlyosan megsérült.

Sajnálom, hogy a titoktartási megállapodásunk ellenére, idő előtt, olyan információk kerültek nyilvánosságra, amelyeket cáfolnom kell – indokolta a színész, hogy szándéka ellenére miért kénytelen a nyilvánossághoz fordulni Vidnyánszky Attila valótlan állításai miatt.

Amint arról a Népszava is beszámolt a Nemzeti Színház főigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfőn kijelentette: „Fél éven keresztül halljuk mindenféle orgánumból és mindenféle szakértőtől, embertől, újságírótól, hogy mi nem fizettünk semmit. Erre azért csak kiderült most, hogy mégiscsak fizettünk”. Vidnyányszky Attila szerint több mint ötmilliós kártérítést folyósítottak nekik. Szász Júlia ezt már korábban cáfolta, amire válaszul a Nemzeti Színház megvádolta a színésznőt, hogy nem együttműködő, nem veszi át azt a pénzt, amelyet esetleg kaphatna. A teátrum közleményt is kiadott a balesetet szenvedett színészek ügyében, amely azt állítja, hogy Horváth Lajos Ottó számára a szintén milliós nagyságrendű kárelőleget már átutalták.

Horváth Lajos Ottó viszont most tételesen felsorolta, hogy eddig mit kapott:

2x701 100 forint „gyorssegélyt” a Nemzeti Színháztól,

765 850 forint támogatást a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól,

1 000 000 forint összegű jogcím nélküli előleget a munkáltató felelősségbiztosítójától (az állított 1 500 000 forinttal szemben),

136 000 forintot a színház csoportos biztosításából, amellyel a színészeit biztosítja,

780 000 forintot a Színházi Dolgozók Szakszervezetétől és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettől, havi 130 000 forintos részletekben,

a havi 271 700 forint, a felmondáság összesen 1 901 900 forint táppénzt, amely nem kártérítés.

„Az adásban elhangzottakkal szemben, nem kaptam a biztosítótól kettőmillió-négyszázezer forintos ajánlatot vagy azt nem juttatták el sem nekem, sem jogi képviselőimnek. Egyébként én végig a munkáltatómmal szerettem volna kapcsolatban lenni, vele megegyezni, és nem a biztosítóval. Vidnyánszky Attila nyilatkozatában leszögezte, hogy jogi képviselőim a személyes megbeszélés során a teljes körű egyezségi ajánlat összegét megjelölték, arra ők ott, rögtön, a Nemzeti Színház nevében ellenajánlatot tettek. Ezzel szemben a valóság az, hogy a jogi képviselőim ajánlatára sem ott, sem azóta konkrét, számszerű válasz nem érkezett” – fogalmazott a színész.

Horváth Lajos Ottó ugyanakkor aláhúzta, hogy sérülésein túl az fájt neki a legjobban, hogy Vidnyánszky Attila őt a saját balesetéért is felelőssé tette, aminek megítélése az igazságszolgáltatás és nem az ő feladata, s ezt támasztja alá, amit idézte a Fővárosi Főügyészségnek az ügyben indított büntetőeljárásról szóló közleményét:

„A nyomozás adatai alapján az ügyészség szerint egyértelműen megállapítható, hogy a sértettek sérülésének oka az volt, hogy a színházi díszletelem az előadások biztonságos lebonyolítására nem volt alkalmas. (...) Az ügyészség nyomozati utasításokat adott arra nézve, illetve annak érdekében, hogy a vonatkozó foglalkozási szabályok és az azok betartásáért felelősök teljeskörűen tisztázásra kerüljenek. Ezek végrehajtása után lehet majd csak állást foglalni abban a kérdésben, hogy pontosan mely szabályok megsértéséért, és kit, vagy kiket terhelhet a megalapozott gyanú.”

„A fenti közlemény megjelent a Magyar Nemzet online felületén, 2024. május 9-én, vagyis a felelősség kérdését igazgató úr – a terhemre – előre hozta – fogalmazott Horváth Lajos Ottó, azt pedig elkeseredetten hozzátette: „Továbbá Vidnyánszky Attila igazgató úr azon egyértelmű sejtetését, amely szerint mi árulókként a nemzet és a Nemzeti Színház ellenségei lennénk, és bennünket bizonyos politikai erők mozgatnának és befolyásolnának, ezt a leghatározottabban visszautasítom.”

Emlékezetes, a Nemzeti Színházban 2023. november 10-én történt Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót ért balesettel kapcsolatban a színház belső vizsgálata lezárult, egyszemélyi felelősség senkit nem terhelhet – írta a Facebookon Csák János, aki akkor a kultúráért és innovációért felelős miniszter volt. Az azóta már távozott tárcavezető rövid bejegyzését azzal zárta, hogy Vidnyánszky Attila visszavonta lemondását, amit ő elfogadott.