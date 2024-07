Iskola melletti menekülttábort bombázott le Izrael, legkevesebb 29-en meghaltak

P. L.;

2024-07-10 13:30:00

Ez négy napon belül a negyedik hasonló támadás.

Legkevesebb 29 palesztin halt meg és több tucatnyian megsebesültek egy izraeli légicsapásban, amit a Gázai övezet déli részén egy iskola melletti menekülttábor ellen hajtottak végre - írja a BBC helyi kórházi illetékesek beszámolói alapján.

A palesztin szélsőséges Hamász közlése szerint a légicsapás Hán Júnisz városától keletre, Abaszan al-Kabira városában történt. Az izraeli hadsereg indoklásában úgy fogalmazott, hogy „precíz” támadást hajtottak végre a Hamász katonai szárnyának egyik terroristája ellen, aki részt vehetett a tavaly október 7-i Izraelt ért terrortámadásban. Közlésük szerint „kivizsgálják azokat a jelentéseket, amelyek szerint civilek is megsérültek”.

Múlt héten tízezrek menekültek el a környékről, miután Izrael evakuálásra szólított fel. Ennek ellenére a helyszín tele volt emberekkel a légicsapás idején, mivel a lakosságnak már gyakorlatilag nincs hova menekülnie, az övezet nagy részét Izrael mostanra elpusztította, és az összegyűlt tömeg eleve emiatt volt kénytelen a dél-gázai menekülttáborba menni. A BBC-nek sikerült több szemtanút megszólaltatnia, akik elmondták, hogy a támadás kiterjedt pusztítást okozott, nők és gyerekek haltak meg, testrészek szóródtak szét a támadás nyomán. Az iskola melletti sátorban tartózkodó emberek közül is sokan megsérültek. A 21 éves Ayman Al-Dahma azt mondta a BBC-nek, hogy a támadás idején körülbelül 3000 ember lehetett a helyszínen, egy piac és lakóépületek is találhatók a környéken. Felidézte, hogy korábban ezt a helyszínt biztonságosnak minősítették, ennek ellenére történt a támadás. Az áldozatok pontos számát nem tudta felbecsülni, de mint mondta, sokkoló volt látni olyan áldozatokat, akiknek valamely végtagja is levált a robbanások következtében. Egy másik szemtanú azt is állította, hogy az izraeli állítással szemben nem volt előzetes figyelmeztetés sem a légicsapás előtt, tele volt emberekkel a térség.

A támadás után akit tudtak, a Hán Júniszban található Nasszer-kórházba vittek. A kórház illetékese azt közölte, hogy a halottak száma várhatóan tovább emelkedhet. Egy, a BBC által látott videón több mint egy tucat halott és súlyos sebesültek láthatók a kórház padlóján, köztük gyerekek is.

A brit közszolgálati portál felidézi, hogy az elmúlt négy napban minden napra jutott egy olyan izraeli támadás, amelyet olyan iskolák ellen vagy azok közelében hajtottak végre, ahol menekülttáborokat is kialakítottak. Az első három akciót az izraeli hadsereg azzal indokolta, hogy a Hamász politikusai, rendőrei és harcosai használták őket bázisként.

Egyre több jel utal arra, hogy Izrael súlyos háborús bűncselekményeket követ el a Gázai övezetben, az Európai Unióban azonban a leghangosabb védelmezőjük az Orbán-kormány. Méghozzá olyan vehemenciával, hogy két nappal azt követően, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyésze elfogatóparancs kiadását kérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre, Orbán Viktor arra utasította három miniszterét, vizsgálják meg, mi történne, ha Magyarország egyedüli EU-tagként kilépne a büntetőbíróság kötelékéből.

A Hamász által Izrael ellen tavaly október 7-én végrehajtott, 1200 emberéletet követelő terrortámadás nyomán elindított izraeli megtorló háborúban eddig több mint 38 240 embert öltek meg Gázában, a helyi, Hamász által felügyelt egészségügyi minisztérium adatai szerint.