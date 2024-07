Orbán Viktor nem akart találkozni Joe Bidennel, de még ma elrepül Donald Trumphoz az Egyesült Államokban

Á. Z.;

USA;Orbán Viktor;Donald Trump;

2024-07-11 08:12:00

Béketeremtő, ünneprontó.

Csütörtökön a washingtoni NATO-csúcs után a a floridai Mar-a-Lagóba Donald Trumppal találkozik Orbán Viktor – értesült a Bloomberg. Az információt a magyar miniszterelnök környezetéből megerősítették a Népszava volt, a The Guardian jelenlegi munkatársának, Garamvölgyi Flórának is. A brit lap már arról ír, hogy Orbán Viktor a de facto republikánus elnökjelölthöz tett útja előtt nem kereste a lehetőséget a kétoldalú találkozóra Joe Bidennel, az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével.

Mint ismert, Orbán Viktor – akit a The Guardian a 75. washingtoni NATO-csúcs ünneprontójának nevez – az úgynevezett békemissziója keretében kisebbfajta diplomáciai ámokfutásba kezdett azután, hogy július 1-én Magyarország vette át az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Kilenc napja, július 2-án Kijevben kezdett, aztán pénteken Moszkvába utazott, most hétfőn pedig már Pekingből írta, hogy Washington felé veszi az irányt. Közben útba ejtette az azerbajdzsáni Susát is a Türk Államok Szervezetének találkozója kedvéért.

Ami Donald Trumpot illeti, vele Orbán Viktor a legutóbb 2024 márciusában találkozott a republikánus politikus mar-a-lagói kúriáján. A négy év hatásszünet és néhány vádemelés után a tisztségért újra elinduló republikánus exelnök információink tízmillió dollár adományt kért és kapott a találkozóért. Ebből annyi biztos, hogy mind a két politikus szereti béketeremtőnek beállítani magát. Donald Trump mondta is, hogy ha november 5-én a demokrata jelölttel szemben újra megválasztják, még a 2025. januári beiktatása előtt elintézi, hogy vége legyen az orosz-ukrán háborúnak. Kár, hogy ehhez még semmilyen hivatalos felhatalmazása nem lesz még.