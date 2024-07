„Halottnak kéne lennem” – Megszólalt Donald Trump, a merényletet belföldi terrorcselekményként kezelik

M.M.;M.A.;

USA;nyomozás;merénylet Donald Trump ellen;

2024-07-15 12:06:00

A merénylő indítéka továbbra sem ismert, a nyomozás eddigi eredményei alapján a 20 éves Thomas Matthew Crooks egyedül követte el tettét, és nincs jele annak, hogy mentális problémái lettek volna. Joe Biden amerikai elnök az egység fontosságát hangsúlyozta.

Nekem most nem itt kellene lennem, halottnak kéne lennem – mondta Donald Trump volt amerikai elnök a The New York Postnak adott interjújában. A Republikánus Párt várható elnökjelöltje hozzátette, úgy érzi, vagy a szerencse, vagy Isten mentette meg a vasárnap, amikor egy férfi rálőtt a pennsylvaniai Butlerben tartott politikai gyűlésén.

„A leghihetetlenebb dolog, hogy nemcsak elfordultam, hanem pontosan a megfelelő időben és a megfelelő mértékig fordultam meg” – hangsúlyozta a politikus.

A támadásban egy néző életét vesztette, két ember pedig súlyosan megsérült. A támadóval a helyszínen végeztek a hatóságok, őt később Thomas Matthew Crooksként azonosították. A 20 éves férfi regisztrált republikánus szavazó volt.

Donald Trump karcolásokkal megúszta a merényletet, a jobb fülét horzsolta egy lövedék. A korábbi amerikai elnök kiemelte, hamarosan a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban várhatóan megerősítik a Republikánus Párt elnökjelöltjeként, és korábban úgy tervezte, beszédében Joe Biden kormányzását bírálja majd.

Ez most egészen más beszéd lesz. Ez egy lehetőség arra, hogy egyesítsük az országot

– jelentette ki. Arról is beszélt, sokan mondják neki, hogy emblematikus lett a sebesülése után készült fénykép, amelyen a tömeg felé fordulva az öklét rázza.

Igazuk van, az egy jelképes fotó, és én mégsem vagyok halott. Általában az embernek meg kell halnia ahhoz, hogy egy róla készült fénykép ikonikussá váljon

– mondta a volt amerikai elnök. Ezt a beszédet már csak azért is élénk figyelemmel fogja követni az egész világ, mert a lövések eldördülése után egy időn át semmi nem fékezte a merénylettel kapcsolatos dezinformációk terjedését. Ezeket sok esetben maguk a kongresszus egyes képviselői kezdték terjeszteni. A szélsőjobboldaliként ismert Marjorie Taylor Greene georgiai republikánus képviselő az X (volt Twitter) közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint „a demokraták évekre ki akarták vonni a forgalomból” Donald Trumpot, és „mindenre képesek”, hogy ezt elérjék. Tim Scott dél-karolinai szenátor reménybeli alelnöki szintén az X-en úgy fogalmazott, hogy a merényletkísérlet a radikális baloldal és a mainstream média „felbujtására” történt. Az elnökjelöltségért függetlenként induló, korábban oltásellenes nézeteket valló Robert Kennedy Jr. alelnökjelöltje, Nicole Shanahan olyan politikai erőszakként keretezte az incidenst, amelyet a Democratic National Committee és a liberális média hisztériakeltése okozott.

Ezen túl többen úgynevezett false flag akciónak tartják az esetet. Elméletük szerint a támadást Donald Trump hívei követték el a politikai feszültség további kiélezésének reményében. Sokatmondó, hogy órákkal a támadás után az X közösségi médiában a staged hívószó terjedt a leggyorsabban, egyes spekulációk szerint pedig a lövéseket valójában egy légpuskából adták le.

A demokrata elnök, Joe Biden azzal próbált meg csitítani mindenkit, örömmel értesült arról, hogy Donald Trump biztonságban van és jó állapotnak örvend", majd hozzátette, az Egyesült Államokban nincs helye ilyesfajta erőszaknak.

A Donald Trump elnöki kampányának finanszírozásáért felelős Meredith O'Rourke vasárnap az NBC News hírcsatornának elmondta, hogy az elnök felhatalmazásával pénzt gyűjtenek a merényletben megsérültek vagy az elhunyt családjai számára. Eddig több mint 2000 tételnyi pénzadomány érkezett be hozzájuk több mint 170 000 dollár értékben.

Továbbra is ismeretlen az indíték

Az FBI közölte, hogy a lövöldözést belföldi terrorcselekményként kezelik. A BBC élő hírfolyama szerint azonban a támadó indítéka továbbra is ismeretlen, jelenleg dolgoznak az események sorrendjének a meghatározásán, az elkövető korábbi lépéseinek meghatározásán, a meglévő bizonyítékokat pedig felülvizsgálják. Az eddigi nyomozás eredményei alapján Thomas Matthew Crooks egyedül követte el tettét, de továbbra is vizsgálják, lehettek-e az összeesküvésben részt vevő társai. A nyomozók egyelőre nem találtak arra utaló jelet, hogy a férfi mentális betegségben szenvedett volna vagy bármilyen ideológiát követett volna.

Thomas Matthew Crooks egy AR-15 típusú gépkarabélyt használt, amelyet az apja vásárolt legálisan. Az autójában gyanús szerkezetet találtak, ezt laboratóriumban fogják megvizsgálni.

A biztonsági intézkedések kudarca

Ken Gray volt FBI-ügynök biztonsági kudarcként jellemezte azt, hogy a támadó ilyen közel tudott férkőzni Trumphoz. Kiemelte, minden hasonló esemény helyszíni felméréssel kezdődik, ilyenkor mérlegelik az esetleges fenyegetések lehetőségét, valamint azt, ezek honnan érkezhetnek, és miként lehet valakit kimenteni a tömegből. Megjegyezte, szerinte nagyon hosszú ideig tartott, míg a volt amerikai elnököt kijuttatták a helyszínről.

„Az egység a legmegfoghatatlanabb, de jelenleg nincs annál fontosabb”

„Amerikában nincs helye sem az ilyen jellegű, sem bármiféle erőszaknak. Egy merénylet ellentétes mindazzal, amit nemzetként képviselünk” – jelentette ki a The Guardian szerint Joe Biden. Az amerikai elnök hozzátette, bár az egység a legmegfoghatatlanabb cél, jelenleg nincs annál fontosabb. „Továbbra is vitatkozni fogunk, és nem fogunk egyet érteni. Ez nem fog változni. De nem fogjuk szem elől téveszteni a tényt, hogy kik vagyunk amerikaiként” – tette hozzá.