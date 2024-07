„Az Európai Bizottság nem válogathat, hogy melyik tagállammal hajlandó együttműködni” – Reagált Ursula von der Leyen döntésére Bóka János

M.A.;

Európai Unió;Európai Bizottság;soros elnökség;Bóka János;

2024-07-16 07:35:00

A testület ugyanis bojkottálni fogja a magyar EU elnökség által szervezett informális találkozókat, vagyis nem biztosokat, csak vezető tisztviselőket küld a magyarországi tanácskozásokra.

„Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége továbbra is együttműködésre törekszik valamennyi tagállammal és intézménnyel. Az elnökségi eseményekre a tagállamokat és intézményeket azzal a céllal hívtuk meg, hogy a közös európai kihívásokra keressünk közös válaszokat. Ez valamennyi tagállam és intézmény feladata és felelőssége” – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Bóka leszögezte, hogy az Európai Unió egy nemzetközi szervezet, amelyet a tagállamai alkotnak, az Európai Bizottság pedig az EU egyik intézménye. „Az Európai Bizottság nem válogathat, hogy melyik intézménnyel vagy tagállammal hajlandó együttműködni. Ezentúl minden bizottsági döntés politikai alapon születik?” – tette fel a kérdést a miniszter.

Bóka János mindezt arra reagálva közölte, hogy – mint megírtuk – az Európai Bizottság elnöke egy döntött, a testület bojkottálni fogja a magyar EU elnökség által szervezett informális találkozókat, vagyis nem biztosokat, csak vezető tisztviselőket küld a magyarországi tanácskozásokra. Ezt Eric Mamer, az EB szóvivője közölte hétfő este az X közösségi platformon. A poszt szerint Ursula von der Leyen „a magyar elnökség kezdetét jelző közelmúltbeli fejlemények fényében határozott így”, ami utalás Orbán Viktor találkozóira Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A kormányfő uniós partnerei zokon vették, hogy nem egyeztetett velük moszkvai és pekingi vizitje előtt, amire szerintük köteleznék az EU előírásai. A szóvivő azt is bejelentette, hogy a brüsszeli testület nem fog Magyarországra látogatni. Ilyenre még nem volt példa, az EB minden félévben felkeresi a soros EU elnökséget ellátó ország kormányát. Először júliusra tervezték a látogatást, később szeptemberre halasztották, most ez is kútba esett.

Korábban a Politico írt arról, hogy értesülései szerint az uniós külügyminiszterek bojkottálnák az EU soros elnöki tisztét betöltő Magyarország augusztus 28-29-én Budapesten tartandó külügyi csúcstalálkozóját, s helyette egy saját külügyi találkozót szerveznének ugyanabban az időpontban.