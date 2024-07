Gyurcsány Ferenc: Nekem most nincsenek miniszterelnöki ambícióim

nepszava.hu;

2024-07-16 22:22:00

A DK elnöke mindenkit kiosztott: „Orbán egy autoriter politikai gazember. (...) A magyar független sajtó nagyobb része rosszabb állapotban van, mint jelenleg a DK. (...) Ha valaki Magyar Péter habitusával közel kerülhet a kormányzáshoz, az drámát jelent. (...) A sok hazugság egyike, hogy miattam van a kétharmad.”

Az az ellenzéki politikai tömörülés vagy annak vezetője, amelyik úgy gondolja, hogy ezt a politikai irányzatot, amit mi képviselünk, ki tudja iktatni, és egyszerre tudja legyőzni Orbánt is, az meg fog bukni – jelentette ki Gyurcsány Ferenc a Telexnek adott interjújában a Tisza Pártról. A DK elnöke saját pártjáról, amely a június 9-i EP-választáson az MSZP-vel és a Párbeszéddel szövetségben alig több mint 8 százalékot szerzett, leszögezte: „anélkül a habitus nélkül, amit ők és a választóik képviselnek, többséget szerezni nem lehet.” – A felelősségvállalás, az nem a lemondás szinonimája. A felelősségvállalás szembenézés, hogy követtél-e el hibát, volt-e olyan tévedésed, amelyet most a szemedre kell hányni. Ezt kell megvitatni – mondta arra, hogy miért nem mérlegelte, hogy az eredmény után távozzon, vagy vonuljon háttérbe.

A pártelnök egyrészt próbált mindenkit megnyugtatni azzal, hogy „nekem most nincsenek miniszterelnöki ambícióim”, azonban mindenkinek is üzent azzal, hogy felesége, Dobrev Klára után, akinek „ez a szerep befejeződött, nincs semmilyen jelöltsége” ismét ő lesz „az arca” a DK-nak. – A normál alaphelyzet áll elő: a párt elnöke vezeti a pártot – tette hozzá és ígérte, a mostani „küzdelmes szakaszban” operatívabban vesz majd részt a DK életében. Politikai vetélytársait és szövetségeseit is kivesézte. Régi ellenfeléről, a kormányfőről és a kormánypártról kijelentette, hogy a DK-t a Fidesszel, Gyurcsányt Orbánnal nem lehet egy lapon említeni. – Én egy tisztességes, de messze nem tökéletes alkotmányos demokrata vagyok, Orbán pedig egy autoriter politikai gazember – kedveskedett a miniszterelnöknek. Az öndicséret sem maradt el: „Én szerintem pokolian jól szolgálom a hazámat ezzel a közösséggel, pokolian jó hazafiak vagyunk.” Szerinte ők az igazi reménységei azoknak, akik egy erős, föderális Európát szeretnének.

Az ország sorsáért a korábbi és leendő felelősök megnevezése sem maradt ki a Gyurcsány-interjúban: „A sok hazugság egyike, hogy miattam van a kétharmad”, majd a sok közül kiragadta 2018-at, és közölte, hogy például felelősnek tartja az LMP akkori társelnökeit, Szél Bernadettet és Hadházy Ákost, de felelősnek tartja Baranyi Krisztinát is, és a Jobbikot is, hogy elhitték „bármit megtehetnek”. Szerinte Magyarországnak nem Gyurcsány-problémája van, hanem Orbán-problémája, és azok is a problémái, akik gyurcsányoznak.

Nem maradhatott ki az EP-választáson megközelítőleg 30 százalékos sikert elért Magyar Péter és pártja sem. – Az a Tisza Párt, amelynek vezetője Orbán nézeteit osztja Európa-ügyben és jogállami kérdésekben is, az nem tudja egyesíteni az Orbánnal szemben álló ellenzéket. A pártelnök szerint dráma előtt állnak: Orbánnal szemben annyi szavazó van, mint mellette, és ha az ellenzéki nem érti meg, hogy nincs más útja, mint a teljes körű, jóhiszemű, bizalmi együttműködés, akkor bajban vagyunk.

– Ha valaki Magyar habitusával közel kerülhet a kormányzáshoz, az drámát jelent. Amennyiben előáll egy olyan helyzet, hogy valaki le akarja diktálni, hogy ki legyen 2026-ban a 106 képviselő, akkor nagy a baj. Ne adja az úr, hogy egy ilyen formáció győzhessen, mert akkor csöbörből vödörbe, és még nagyobb csalódás jön – jósolta, de mégis azt mondta, hogy a mennyiben 2026-ban az a szavazói akarat, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök-jelölt, akkor a DK hosszan le fog ülni, és dönt. Most nincs olyan ok, ami miatt kizárhatná a Tisza alelnökének jelöltségét. Eddig nem bizonyította alkalmasságát, ez még rá vár – fogalmazott részben magának is ellentmondva.

A sajtót sem hagyta ki Gyurcsány Ferenc értékeléséből, s kiderült, hogy „a legnagyobb vitája a magát függetlennek mondó sajtóval” van, amelyek szerinte politikai szerepet vállalnak. A 444-gyel vívott külön csatájáról megjegyezte: „Ott is vannak kiváló írások”, de közben azt éreztem, hogy „ezek a csávók politikai értelemben meg akarnak ölni”. – mondta, hozzátéve, hogy a magyar független sajtó nagyobb része rosszabb állapotban van, mint jelenleg a DK.

Az egykori miniszterelnök végül dicsérte egy kicsit Karácsony Gergely főpolgármestert, mert szerinte mindketten azt gondolják: a kormány árt az országnak. Azonban neki feladatot is osztott, mintha főnöke lenne. – Most az a dolga, hogy úgy szervezzen többséget, hogy a közgyűlésben a képviselők többsége nem azonos az ő politikai irányzatával. Ez a megbízás fontosabb, mint bármilyen pártos megállapodás – hangoztatta Gyurcsány Ferenc.