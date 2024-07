Merénylet Trump ellen: Vizsgálatot indított az amerikai belbiztonsági minisztérium a Titkosszolgálatnál

MTI-Népszava;

merénylet;vizsgálat;Egyesült Államok;Donald Trump;

2024-07-17 17:35:00

Az eljárás célja, hogy áttekintse Donald Trump július 13-i kampányeseményének biztosítását és a Titkosszolgálat erre vonatkozó eljárásrendjét.

Vizsgálatot indított az amerikai belbiztonsági minisztérium szerdán az elnökök védelméért felelős Titkosszolgálatnál (Secret Service) a Donald Trump elleni merényletkísérlettel kapcsolatban. A belbiztonsági minisztérium szerdán kiadott közleménye szerint az eljárás célja, hogy áttekintse Donald Trump július 13-i kampányeseményének biztosítását és a Titkosszolgálat erre vonatkozó eljárásrendjét.

Joe Biden amerikai elnök korábban független vizsgálatot ígért a körülmények tisztázására. Kimberly Cheatle, a Titkosszolgálat igazgatója kedden a CNN-nek adott interjúban elismerte, hogy az általa irányított hatóság viselt átfogó felelősséget az esemény biztosításában, annak tervezését és kivitelezését illetően, ugyanakkor hozzátette, hogy a különböző rendvédelmi szervek között felosztották a felelősségi területeket. A szövetségi illetékes cáfolta, hogy erőforrásokat irányítottak volna át más kiemelt, szintén Pennsylvania államban tartott rendezvények miatt Donald Trump választási gyűléséről.

Szombaton, Donald Trump Butlerben tartott nagygyűlésével egy időben onnan mintegy 50 kilométerre, Pittsburgh-ben választási eseményt tartott Jill Biden, az elnök felesége, míg Kamala Harris alelnök, az állam keleti nagyvárosában Philadelphiában mondott kampánybeszédet.

Kimberly Cheatle egy másik interjúban azt mondta, hogy biztonsági kockázatok körébe sorolták azt az épületet, amelynek a tetején a támadó elrejtőzött, de az a döntés született, hogy miután az épület legmagasabb pontja ferde tető, az épületet belülről biztosítják. A támadó egy egy-, és részben kétszintes üzemi épület tetejére jutott fel, ami légvonalban mintegy 130 méterre volt a pódiumtól, ahol Donald Trump beszédet mondott.

Az eddigi nyomozás megállapította, hogy Thomas Matthew Crooks jelenlétét helyi rendőrök észlelték, és gyanús körülményként jelezték, valamint felvételek jelentek meg arról is, hogy a közönségből is többeknek feltűnt a támadó jelenléte, akik jelezték ezt a hatóságoknak, ennek ellenére Crooks több lövést is leadhatott, megölve egy embert és megsebesítve többeket, köztük magát Trumpot is.