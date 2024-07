A reptereken kialakult káosz miatt Szicíliában és Mallorcán is ragadtak magyar utasok

M.A.;

Cataniában törölték már az odafelé tartó járatot is az informatikai problémák miatt, Mallorcán pedig 20:40 helyett hajnali 03:20-kor landolt az odafelé tartó gép, majd üresen indult vissza Budapestre.

A portál szerint Cataniában törölték már az odafelé tartó járatot is az informatikai problémák miatt, Mallorcán pedig 20:40 helyett hajnali 03:20-kor landolt az odafelé tartó gép, majd üresen indult vissza Budapestre. A portál egyik munkatársa Baselben ragadt, a Wizzair két egymást követő napon is törölte a járatát – csütörtökön először úgy volt, hogy egy pénteki pótjárattal haza tud jönni, de aztán pénteken este 9-kor, többszöri halasztás után derült ki, hogy nem jön az aznapra ígért gép sem. Utasok arról számoltak be, hogy több, egy esetben több mint tíz órás késéssel sikerült elindulniuk.

A Wizz Air este fél 11-kor jelezte, hogy az informatikai szolgáltatói probléma megoldódott, és az online felületek megint működnek.

A FlightAware statisztikája alapján péntek este fél nyolcig 31 929 repülő késett, és 3 644 járatot töröltek a világszerte jelentkező informatikai leállások miatt. A tengerentúlon okozta a legnagyobb fennakadást a kiterjedt informatikai hiba, csak az Egyesült Államokban 6387 repülőgép késését és 3648 járat törlését regisztrálták. A globális informatikai leállás Ferihegyen is fennakadásokat okozott.