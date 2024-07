Pintér Sándor nem aggódta túl, hogy csak tíz uniós kollégája jött el hozzá egyeztetni

Á. B.;

2024-07-22 16:47:00

Mondván, ez békeidőszakhoz képest megfelelő létszám.

Az Európai Unió (EU) belbiztonságáról, az uniós nagyméretű informatikai rendszerek összekapcsolásáról, valamint a migráció külső dimenziójáról egyeztettek az uniós belügyminiszterek hétfőn Budapesten - számolt be róla a belügyminiszter az informális találkozó alatt tartott sajtótájékoztatóján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Pintér Sándor közölte, hogy egyeztettek a szabadságon, a biztonságon és a jó érvényesülésén alapuló térség jövőjéről, és összefoglalták az elkövetkezendő öt év feladatait a belügyi területen. s beazonosították azokat a hiányosságokat, amelyek miatt az unió belbiztonsága sérülékennyé vált vagy válhat.

Hozzátette, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy együttműködés nélkül nem garantálható az EU biztonsága, továbbá, hogy gyorsabban kell reagálni a kihívásokra. Megállapították ugyanakkor, hogy egy-egy ország nem tudja gazdaságilag biztosítani a különféle elvárások teljesítését, ezért központi gazdasági alapot kell létrehozni a feladatok megfelelő ellátása érdekében - ismertette a belügyminiszter.

A határőrizeti és a menekültügyi szervek információs rendszerekhez való hatékony hozzáférését biztosító úgynevezett uniós interoperabilitási csomaggal kapcsolatban elmondta, hogy október-novemberben indulhat el a határellenőrzési rendszer, amely lényegesen javítja majd a belső biztonságot és segíti a terrorizmus elleni küzdelmet.

Az azonban nem elég, ha a hatóságok ismerik és használják majd a rendszert, a határt átlépőknek is ismerniük kell azt - hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Az egyeztetésen szó esett továbbá a migráció külső dimenziójáról, a résztvevők pedig egyetértettek abban, hogy a harmadik országokkal való együttműködés fokozása nélkül nem lehet jelentős haladást elérni - számolt be róla Pintér Sándor.

A meglévő partnerségek nyomon követése nélkülözhetetlen, és új, kölcsönösen előnyös, átfogó partnerségek kialakítása szükséges. Továbbá igényként fogalmazódott meg a menekültstátuszra nem jogosultak visszaküldéséhez szükséges intézményrendszer kialakítása, valamint a visszaküldés felgyorsítása, hatékonyságának növelése.

A miniszter arra az újságírói felvetésre, hogy sok ország nem miniszteri szinte képviselteti magát az ülésen, úgy reagált, hogy tíz miniszter jött el, ez békeidőszakhoz képest megfelelő létszám, de bízik benne, hogy a rendes ülésekre valamennyi kollégája eljön majd. Megjegyezte azt is, hogy nagyon felkészült kollégák vettek részt a tanácskozáson és értékes hozzászólások születtek.

Utóbbi kérdés már csak azért is releváns, mivel - mint korábban mi is hírt adtunk róla - Orbán Viktor moszkvai látogatása miatt több tagállam minisztere is jelezte, hogy nem küld minisztert az EU Tanács informális üléseire Magyarország soros uniós elnöksége alatt.