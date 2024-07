Benyújtotta lemondását a Secret Service vezetője a Donald Trump elleni merénylet miatt

Á. B.;

2024-07-23 17:28:00

Egészen idáig elutasította távozását, most meggondolta magát.

Lemond posztjáról a vezető amerikai politikusok, volt és jelenlegi elnökök védelmét ellátó Secret Service igazgatója - írja a CNN.

Kimberly Cheatle azt követően távozik hivatalából, hogy vizsgálat indultak annak feltárására, milyen hibák vezettek a Donald Trump elleni június 13-i merénylethez. Korábban a titkosszolgálati vezető menesztését egyhangúlag követelték a republikánusok és a demokraták is. A most távozó vezető azzal is felháborodást okozott, hogy a képviselőház felügyeleti bizottsága előtt nem volt hajlandó válaszolni a testület számos tagjának kérdésére - ugyanakkor azt elismerte, hogy hatalmas hibákat követtek el a republikánus elnökjelölt rendezvényének biztosításakor.

Lemondani ekkor még nem akart, s azt hangoztatta, hogy jelenleg ő a legalkalmasabb ember a szervezet vezetésére. Kimberly Cheatle -t Joe Biden elnök nevezte ki a Secret Service élére 2022-ben. A Secret Service és a pennsylvaniai rendfenntartó erők egymással is ellentmondásba keveredtek azzal kapcsolatban, miként is biztosították a rendezvényt.