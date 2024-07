Drónnal térképezte fel támadása helyszínét Donald Trump merénylője

M.A.;

2024-07-20 14:06:00

A 20 éves Thomas Matthew Crooks korábban két alkalommal is járhatott a területen.

A nyomozók egy kis méretű drónt találtak annak a 20 éves férfinak az autójában, aki Donald Trump Butlerben tartott választási gyűlésén többször rálőtt a volt amerikai elnökre – írja a The New York Times.

A fegyveres, Thomas Matthew Crooks két mobiltelefonja egyikén talált helymeghatározási adatok alapján a férfi július 7-én, a merényletkísérlet előtt hat nappal, valamint a választási gyűlés reggelén is a későbbi támadása helyszínén járhatott. Múlt szombaton, csupán órákkal a merényletkísérlet előtt pedig drónnal repült a terület fölé, egy előre beprogramozott repülési útvonal segítségével.

Mint megírtuk, az amerikai belbiztonsági minisztérium vizsgálatot indított a volt elnök védelmét ellátó Secret Service-nél. Az eljárás célja, hogy áttekintse Donald Trump július 13-i kampányeseményének biztosítását és a titkosszolgálat erre vonatkozó eljárásrendjét.

A támadó egy egy-, és részben kétszintes üzemi épület tetejére jutott fel, ami légvonalban mintegy 130 méterre volt a pódiumtól, ahol Donald Trump beszédet mondott. Az eddigi nyomozás megállapította, hogy Thomas Matthew Crooks jelenlétét helyi rendőrök is észlelték, és gyanús körülményként jelezték, valamint felvételek jelentek meg arról, hogy a közönségből is többeknek feltűnt a támadó jelenléte, akik jelezték ezt a hatóságoknak, ennek ellenére Crooks több lövést is leadhatott, megölve egy embert és megsebesítve többeket, köztük magát Trumpot is.