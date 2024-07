Karsai Dániel nem adja fel, napokon belül benyújtja kérelmét az EJEB nagykamarájának Strasbourgban

Kuklai Katalin;

gyász;eutanázia;Strasbourg;kegyes halál;Karsai Dániel;ALS betegség;Dunavölgyi Erzsébet;

2024-07-26 05:50:00

A beadványt másfél hónapja utasították el.

„Erzsébet példája mutatja, mennyire egyedül hagyja az állam a beteg embereket és a családtagjaikat is” – mondta lapunknak Karsai Dániel. A gyógyíthatatlan ALS betegségben szenvedő alkotmányjogászt azért kerestük fel, mert sorstársa, az 54 éves óvodapedagógus, Dunavölgyi Erzsébet hétfőn elhunyt egy budapesti kórházban.

Szerettük volna megtudni, mindez milyen érzéseket keltett benne, és hogyan folytatódik a küzdelme a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), ahol június 13-án elutasító döntés született Karsai tavaly őszi beadványára. Ebben azt kérvényezte, hogy Magyarországon engedélyezzék az eutanáziát a gyógyíthatatlan, elviselhetetlen szenvedést átélő betegek számára. Ugyanilyen beadvánnyal fordult az EJEB-hez Dunavölgyi Erzsébet és Skripeg Béla is, az ő beadványukról azonban még nem született döntés.

Karsai azt is hozzátette: bár rendszeresen tartották a kapcsolatot, úgy egy hónapja nem beszélt Erzsébettel, ezért váratlanul érte és nagyon megrázta a halálhíre.

„Szomorúságot éreztem, örömet és dühöt. Nagyon szomorú vagyok, mert meghalt egy sorstársam.

De örülök azért, mert már nem kell szenvednie. És dühös vagyok, amiért az államtól nem kapott semmi érdemi segítséget.” Erzsébet visszautasította a mesterséges táplálást, így az állapota gyorsan romlott. Karsai, akit hónapok óta gyomorszondával táplálnak, úgy véli: ez mindenkinek a saját döntése, amit tiszteletben kell tartani. Megjegyezte, hogy ő ebből a szempontból is szerencsésebb, mint a sorstársai, mert bár korábban ő maga is élvezetét lelte az evésben – imádta az olasz konyhát, a paradicsomleves és a diavolo pizza volt a kedvence –, számára nem okozott akkora nehézséget az elengedés.

Erzsébetet sokkal jobban megviselte a fizikai leromlás, de az alkotmányjogász szerint az asszony nem feladhatta a küzdelmet, hanem úgy döntött, hogy elege van. Elutasította az értelmetlen szenvedést.

„Nem tudom, kapott-e pszichológustól segítséget, de az ilyen mentális szenvedést nem képes meggyógyítani semmilyen gyógyszer vagy a világ legjobb pszichiátere sem. Mert ez nem depresszió, hanem ultra nagy szívás! De ez nem menti fel az államot az alól, hogy ilyen segítséget is adjon.”

Az alkotmányjogász csalódást érzett, amikor a strasbourgi bíróság elutasította a beadványát, de mint megjegyezte, „az életben nem lehet mindig nyerni”. Azonban az elmúlt hetekben mind ő, mind a kollégái azon a beadványon dolgoztak, amelyet az EJEB nagykamarájának nyújtanak be néhány napon belül, nem várva meg a rendelkezésükre álló három hónapot.

„Nagyon jók a kollégáim, nagyon jó lett a beadvány”

– nyugtatott meg Karsai Dániel, hogy a gyors munka egyáltalán nem jelent felületességet. Az alkotmányjogász úgy tudja, hogy Dunavölgyi Erzsébet beadványát pedig a lánya viszi tovább, édesanyja halála ellenére nem engedi elülni az ügyet. Azt is megtudtuk, hogy a strasbourgi nagykamarai beadvány elkészítése élvezett prioritást, az új népszavazási kérdések kidolgozása ennek benyújtása után következhet.

Karsai Dániellel beszélgetve kihagyhatatlan témakör a foci, és mivel a fizikai állapota jelenleg jobb, mint egy hónappal ezelőtt, képes több órán keresztül is ülni, így a jövő hétvégén a Kazincbarcika elleni mérkőzésen személyesen is ott lesz a Vasas-pályán, biztatni kedvenc csapatát. Addig is a YouTube-on követi a mérkőzéseket, és most éppen Dante Isteni színjátékát olvassa Nádasdy Ádám fordításában, mivel ez a szöveg nem rímel, szerinte jobban visszaadja a mű eredeti tartalmát.