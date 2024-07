A mai sem volt a MÁV napja: Déltől este fél kilencig 15 vonalon jelentett a vasúttársaság valamilyen hibát

nepszava.hu;

2024-07-25 21:22:00

10 perctől csaknem másfél óráig terjedően hosszabb menetidőről, pótlóbuszokról, kihagyott állomásokról számolt be közösségi oldalán.

Többnyire járműhiba miatt keletkezett káosz országszerte a MÁV hálózatában. De a biztosítóberendezés hibája is okozott fennakadásokat a csütörtök délutáni vonatközlekedésben és volt, ahol a Mávinform a Facebook-oldalán a késések vagy késve indulások okait sem tüntette fel. Összességében a délutáni órákban 15 vonalon keletkezett valamilyen probléma, amely együttesen 6-8 órás, esetlegesen annál is hosszabb eltérést jelenthet az eredeti menetrendekhez képest. Most hőség sem volt, tehát az okok közül a kánikula kizárható.

A hibák gondot okoztak a ceglédi vonalon, Győrből délután három után el sem indult a Komáromba tartó vonat, onnan viszont nem sokkal négy óra után Székesfehérvárra közlekedő vonat helyett pótlóbusz indult akár egy órával is megnövelve a menetidőt. Szentlőrinc és Bicsérd csak lelassultak a szerelvények, míg a Budapest-Pécs közötti Mecsek InterCity-járatok, valamint a Szombathely-Zalaszentiván közötti Pannónia InterRégió-járatoknál 20-40 perces késések voltak.

A MÁV a csúszások csökkentése érdekében járatokat is átszervezett, de lelassult a közlekedés Budapest és Cegléd között is. Pótlóbuszokat kellett indítani Fonyód és Pécs, illetve a balatoni település és Kaposvár között is. A Nyíregyházáról Debrecenen át a Nyugati pályaudvarig közlekedő Tokaj InterCity 50 percet késett, a Hódmezővásárhelyről Kiskunfélegyházára induló személyvonatot egy jelentős szakaszon szintén buszokkal pótolták.

A Somoskőújfaluból Hatvanba nem indult egy személyvonat, az utasok egy órát várakozhattak. A Brassóból a Keleti pályaudvarig közlekedő Hargita IC 80 percet késett. A Déli pályaudvarról Balatonfüredre és a Balatonfüredről este a Déli pályaudvarra induló Vízipók sebesvonat nem is közlekedett. Késések voltak a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra tartó Cívis InterRégió-járaton, de a Keletiből is jó félórás késéssel indult egy vonat Szentgotthárdra.