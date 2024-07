Orbán Gáspár tanácsokat ad Szalay-Bobrovniczky Kristóf kabinetjének

M.A.;

Magyar Honvédség;Tusványos;Csád;Orbán Gáspár;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Azbej Tristan;

2024-07-26 07:43:00

Erről Azbej Tristan, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért felelős államtitkár beszélt Tusványoson.

„Orbán Gáspár a Magyar Honvédségnek tisztje, ezen kívül pedig a honvédelmi miniszternek a kabinetjével is kapcsolatban van, illetve tanácsokat ad” – mondta Azbej Tristan, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért felelős államtitkár Tusnádfürdőn a 24.hu-nak.

Azbej Tristan a Hungary Helps Program megvalósításáért is felel. Ez az az ügynökség, aminek a kormány 817 millió forintot adott egy csádi központ létrehozására, hónapokkal azelőtt, hogy a parlament novemberben elfogadta a 200 magyar katona Csádba küldéséről szóló határozatot. Erről az államtitkár azt mondta, a kettőnek nincs köze egymáshoz, legfeljebb a helyszín köti össze őket.

„Nem véletlen egybeesés, egy nagyon átgondolt és több pilléren nyugvó elképzelésünk van arról, hogy hogyan kell felépíteni Magyarországnak a csádi szerepvállalását”

– fogalmazott.

Azbej Tristan egyébként úgy véli, a sajtó egy olyan hamis képet próbált kialakítani, mintha valamilyen titkos tevékenységről lenne szó, pedig ő – jegyezte meg – már tavaly nyár elején, amikor Nigerből jelentkezett be is arról beszélt, hogy a Hungary Helps Program egy következő helyszíne Csád lehet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról. Az eredeti tervek szerint a magyar misszió 2024 tavaszán indult volna, ám erről egészen mostanáig semmilyen információ nincs.