Elindult a kergetőzés a nyírmártonfalvai lombkoronasétány körül, a bűnelkövetés helye Belgium is lehet

2024-08-03 05:50:00

– Az Európai Ügyészségnél (EPPO) vélhetően arra a jogi álláspontra helyezkedtek, hogy mivel az unió központja Belgiumban van, a közösségi büdzsét károsító vagy azt megkísérlő magatartások elkövetésének a helye is Belgium. Erről beszélt lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója azután, hogy komoly vita alakult ki arról, ki léphet fel az olyan, uniós költségvetést károsító esetekben, amelyeket az egyébként nem EPPO-tag Magyarországon követnek el.

A konkrét kiváltó eset az erdő nélküli lombkoronasétány ügye volt. Bár a magyar ügyészség már korábban is cáfolta, tegnap – az uniós hatóság TI-nek küldött levele alapján – arról írtunk, hogy valóban nyomoz az Európai Ügyészség az elhíresült nyírmártonfalvi lombkoronasétány ügyében. Az európai ügyészségi levélben az áll: az EPPO nyomozást indított a 2017 és 2022 között Magyarországon és Belgiumban elkövetett pályázati csalás gyanújával. A levélből egyértelműen kiderül, hogy a nyomozás egyik érintettje a nyírmártonfalvai sétányt építő magyar kft.

Erre reagálva pénteki közleményében a Legfőbb Ügyészség arról írt: továbbra is Magyarországon folyik nyomozás a lombkoronasétány ügyében, és „Magyarország területén, magyar állampolgár által elkövetett bűncselekmény miatt – mivel Magyarország nem tagja az Európai Ügyészségnek – az EPPO nem járhat el”. Mint fogalmaztak, a belga delegált ügyész Transparency International Magyarországnak adott válasza szerint Belgiumban és Magyarországon elkövetett állítólagos bűncselekmény miatt folyik vizsgálat. A magyar vádhatóság értékelése szerint az Európai Ügyészség eljárása csak az EPPO-tag Belgiumot érintheti, azaz a belga delegált ügyész csak Belgiumot érintően járhat el.

Csakhogy valójában az Európai Ügyészség sem mond mást. Mégpedig azért, mert a levelük szerint az elkövetés helyének nemcsak Magyarország területét tekintik – amit a magyar ügyészség is említ –, hanem immáron Belgiumot is, amihez pedig a közösségi büdzsét kötik. Ez hasonló ahhoz a gondolatmenethez, amikor a magyar hatóságok is megállapítják a költségvetési csalást akkor, ha külföldről küldenek a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (NAV) hamis számlán alapuló áfavisszaigénylést.

Bár az Európai Ügyészség levele erről nem ír, de ha az EPPO-nál az itteni, ám EU-s pénzt érintő pályázati csalás esetén Belgiumot is a bűnelkövetés helyének tekinti, akkor a jogi logika azt diktálja, hogy ebből következően Belgiumban is vádat emelhetnek az itteni csalások miatt. Persze kérdés, hogy a „belga ügyben” hogyan nyomozzon az EPPO Magyarországon. A lapunknak nyilatkozó szakemberek szerint a legvalószínűbb lehetőség, hogy ehhez az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) régi, meglévő és bejáratott szervezetrendszerét használhatják fel. Az OLAF egyébként eddig is számos, EU-s forrásokat és fideszes köröket is érintő korrupciós ügyet derített fel – elég csak az Elios-ügyet említeni –, majd továbbított vádemelési javaslattal a magyar ügyészség felé, ám a Polt Péter vezette vádhatóság végül gyakran nem emelt vádat. A jelek szerint tehát az EPPO mintaügynek szánja a nagy port felvert és szimbolikus nyírmártonfalvai lombkoronasétány esetét.

– Az Európai Ügyészségnek akkor is helye lenne a lombkoronasétánnyal kapcsolatos eljárásban, ha a magyar hatóságok is rajta vannak – nyilatkozta a Népszavának Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő azt mondta,

órákig tudná sorolni, hogy a magyar ügyészségek milyen módszerekkel szokták szabotálni a visszaélésekkel szembeni fellépést.

Szerinte az EU részéről tévedés volt elhinni, hogy az Integritás Hatóság vagy a pótmagánvád intézménye semlegesíteni tudja az ügyészség praktikáit. Az Európai Ügyészség beavatkozásában nem lát semmilyen problémát. Arra a kérdésre, hogy ez vajon áttörést jelent-e a jogi helyzetben, azt felelte, hogy ha az Európai Ügyészség megtalálta a megfelelő jogi megoldást, akkor jól tette, igaza van, s ha a lombkoronasétány ügyében eljárhat, akkor más ügyekben is.