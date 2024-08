- A kémházaspár lánya megtudta, hogy valójában orosz, elsírta magát

P. L.;

2024-08-06 13:04:00

Törökország közvetítésével orosz-nyugati fogolycsere zajlott le, ennek keretében derült fény egy elég bizarr családi történetre: egy fiú és egy lány ugyanis ekkor tudta meg, hogy szüleik nem argentinok, hanem orosz kémek – számol be a Telex egy interjú alapján, amit a házaspár adott az orosz állami Rosszija TV-nek.

A lap felhívja a figyelmet, hogy az illegális hírszerzők teljesen új, hamis identitással élik mindennapjaikat. Gyakori, hogy párban dolgoznak, akár házaspárként, s az egész család álnéven él, így nagyon nehéz őket leleplezni. Így történt ez a Dultsev-házaspár, Artem és Anna esetében is, akik a mostani fogolycsere keretében tértek vissza Oroszországba. Ők „papíron” argentinok voltak, olyannyira, hogy közös gyermekeik is ebben a tudatban éltek, egészen mostanáig. Csak akkor közölték velük, hogy kik is ők valójában, amikor már úton voltak Oroszország felé a repülőgépen.

„Azt mondtuk a gyerekeknek, hogy mi oroszok vagyunk, hogy ők oroszok, hogy mi vagyunk a Dultsevek” – emlékezett vissza a nő, mire az apa vallomása szerint lányuk, Szofi sírni kezdett. Elmondása szerint fiuk nyugodtabban, pozitívan fogadta a dolgot.

Az apa arról is beszélt, hogy nagyon támogatta őket Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Külföldi Hírszerző Szolgálat a fogságuk alatt, a fogolycserének feltételéül szabták, hogy ők és a gyerekek együtt térhessenek haza. Miután pedig megérkeztek, Putyin személyesen találkozott a hazatért oroszokkal a repülőtéren, és gratulált nekik a hazatéréshez.

Mint megírtuk, a múlt héten a hidegháború utáni legnagyobb fogolycsere zajlott Oroszország és az Egyesült Államok között. Mások mellett Evan Gershkovich, a The Wall Street Journal újságírója, Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos és Alsu Kurmasheva orosz-amerikai újságíró is szabadult fogságából.