- Felpörgették a költözést, már székhelyet és adószámot is változtatott a közlekedési múzeum

Szalai Anna;

költözés;Közlekedési Múzeum;székhely;adószám;

2024-08-07 05:50:00

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum arról értesítette partnereit, hogy az intézmény székhelye és adószáma megváltozott. A múzeum új székhelye Budapest helyett immáron Debrecenben a Széchenyi utca 31. szám alatt van bejegyezve – tudta meg a Népszava. Igaz, a számlázási címük nem változott.

A múzeum felügyeletét ellátó Építési és Közlekedési Minisztérium május végén még nem tartotta időszerűnek a költöztetésre vonatkozó kérdéseinket. Azt ugyan nem tagadták – nehéz is lett volna, hiszen a tárcavezető minden létező helyen elmondta –, hogy Lázár János azt javasolta a kormánynak, az új Közlekedési Múzeum Debrecenben épüljön fel. Akkor azt írták, hogy a kabinet a javaslatot első olvasatban megtárgyalta, döntés azonban még nem született az ügyben.

Július elején viszont eljutott a Népszavához egy részletes pályázati dokumentáció, amelyet aligha pár nap alatt dobtak össze. Ebben már az szerepelt, hogy az új múzeum helyszínéül a Debrecenben épülő BMW gyár melletti 6,5 hektáros külterületi telket jelölték ki. A tender meghirdetésének dátuma a dokumentumban még augusztus volt, év végi eredményhirdetéssel. Ám cikkünk megjelenése után pár nappal meg is jelent a pályázati kiírás, az eredményhirdetést pedig október közepére hozták előre.

A lényeg azonban nem változott. A múzeumot Debrecen külterületén a német autógyár újonnan épülő üzeme mellett húznák fel. A kiírás szerint olyan építészeti karakter kialakítása a cél, amely a meglévő helyszíni adottságokhoz alkalmazkodva, annak erényeit kihasználva, egyszerre megidézi a múlt örökségét és a jövő lehetőségeit, felhasználva a legmodernebb high-tech technológiákat. Mindemellett képes nyitottságot sugározni és az intézmény modern igényeinek megfelelő, flexibilis tereket biztosítani.

Ahogy azt korábban megírtuk a létesítményben az állandó és időszaki kiállításokon felül helyet kell biztosítani konferenciáknak, oktatási és üzleti rendezvényeknek. A célok között szerepel az is, hogy a „helyi lakosság kiemelt találkozóhelyévé kell válnia”. Utóbbi különösen nehéz feladványnak tűnik, mivel a szántóföldek és autópálya lehajtók ölelte terület egyelőre csak autóval közelíthető meg. A legközelebbi buszmegálló jelenleg 1,5 kilométerre van a BMW gyár egyik bejáratánál. De majd lesz transzfer-járat. Bár az elsődleges megközelítési mód azért az autó marad, legalábbis erre utal a múzeum mellé tervezendő több ezer négyzetméteres autóparkoló.

A 14 ezer négyzetméteres létesítmény kevesebb mint felét, 6800 négyzetmétert foglalna el az állandó és az időszaki kiállítás, valamint a fogadótér. A műtárgyraktár, az irattár és a restaurátori műhely, valamint az irodák és az üzemeltetés mellett elvárás egy multifunkcionális konferencia és rendezvénytér, 3D moziterem, oktatási központ, valamint étterem és közösségi tér és egy 150 négyzetméteres panoráma tetőterasz tervezése is. Bár az kérdéses, hogy a BMW gyárra vagy a szántóföldekre néző kilátással. Az épület mellett – a pályázaton felmerült kérdésekre adott válaszok szerint - lesz egy kismotorpálya 1-4 éves gyermekeknek, valamint egy egyszerűbb járműipari pályatesztek megvalósítására is alkalmas tesztpálya, ahol a múzeumnak is lehetősége lesz bizonyos technológiák demonstrációjára.

A tárca reményei szerint az új épületegyüttest évi 350 ezer látogató keresi majd fel. Lázár szerint a 150 milliárd forintos beruházással felépülő új múzeum Debrecenbe költöztetése az ország gazdasági érdeke. Arra a kérdésünkre azonban, hogy mit kezdenek a Kőbányai úti helyszínre megrendelt és elkészült tervekkel, az ÉKM nem adott választ. Holott annak értéke 7,87 milliárd forint, amelybe a múzeum tervein túl a Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése, a csatlakozó közterületek rendezése és a Törekvés Művelődési Ház épülete és környéke revitalizációja is beletartozott. Így a múzeum új helyszínével ezek is ugrottak.

Arra sem kaptunk választ az ügyben szintén megkérdezett közlekedési múzeumtól, hogy az intézmény muzeológusai követik-e a kiállítóhelyet Debrecenbe, illetve erről egyáltalán megkérdezték-e

őket.