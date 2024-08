- Razziázik a rendőrség a gödöllői HÉV-en

P. L.;

rendőrség;razzia;gödöllői HÉV;

2024-08-08 16:38:00

Július óta több mint 3 ezer embert igazoltattak és 140-et állítottak elő a gödöllői HÉV budapesti szakaszán a fővárosi rendőrök - tájékoztatott honlapján a bűnüldöző hatóság.

A tájékoztatás szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. július elején intézkedés-sorozatot indított el a H8-as és H9-es HÉV budapesti szakaszának ellenőrzésére. Az összehangolt akció kiterjed a szerelvényekre, megállókra, valamint az Örs vezér terére. A cél, hogy visszaszorítsák a szabálysértések és a bűncselekmények számát, a helyszínen elfogják az elkövetőket, illetve fellépjenek minden olyan magatartásformával szemben, melyek az utazóközönséget joggal zavarják. Az ellenőrzésekben a BRFK Közrendvédelmi Főosztály mellett részt vesz a X., XIV., XVI. kerületi rendőrkapitányságok, valamint a Készenléti Rendőrség állománya, együttműködve a polgárőrséggel, a kerületi önkormányzatok közterület-felügyeleteivel, valamint a MÁV-HÉV Zrt. rendészeti csoportjával - írták.

Mint jelezték, eddig összesen 3295 embert igazoltattak, 140 főt elfogtak vagy előállítottak, közülük 21-et körözés alapján, 27-et kábítószer birtoklása, 26-ot más bűncselekmények gyanúja miatt. 30 embert mintavételre állítottak elő, mert felmerült, hogy kábítószert fogyasztottak. A rendőrök 21 alkalommal szabtak ki bírságot, s 37 esetben tettek feljelentést különböző szabálysértések miatt.

Legutóbb augusztus 7-én tartott a rendőrség komplex ellenőrzést a gödöllői HÉV budapesti szakaszán. Ekkor 179 embert igazoltattak, egyet előállítottak szabálysértés miatt, kettőt pedig mintavétel céljából, mert felmerült a kábítószerfogyasztás gyanúja. Közterületi alkoholfogyasztásért három emberrel szemben tettek szabálysértési feljelentést - közölték.

A rendőrség fokozott figyelme igencsak indokolt, már csak azért is, mert a HÉV-ek Budapest-szerte - sőt, azon kívül is - „legendássá” váltak arról, hogy valami rejtélyes oknál fogva esetenként megszaporodnak rajtuk a szatírok. A gödöllői HÉV mellett például a szentendrei és a ráckevei HÉV-en is kerültek már elő szexuális zaklatást, illetve önkielégítést végző férfiak.