- Hámori Luca: A médiafelhajtást még szokni kell

2024-08-12 19:45:00

Felkészülése eleje óta sportpszichológussal dolgozik Hámori Luca, ő segített neki az olimpia alatt és után történteket is feldolgoznia - ezt az RTL Reggeli című műsorában mondta el az első magyar női ökölvívó olimpikon, aki 5. helyezést ért el Párizsban.

Az interjúban természetesen szóba került a mérkőzése is az algériai Imane Kheliffel, aki azáltal lett az olimpia egyik legmegosztóbb szereplője, hogy kiderült: úgy indul a női bokszolók között, hogy XY, azaz férfi kromoszómával rendelkezik. Hámori Luca ezzel kapcsolatban elismételte, amit korábban mondott: igyekezett ezt a tényezőt teljesen kizárni magából. Úgy érzi, ez nagyjából sikerült is, bár 100 százalékban nyilván nem lehetett. Arra koncentrált, hogy a helyzet ne legyen hatással az ő személyes teljesítményére. „Ezen a mérkőzésen úgy alakult, hogy ő volt a jobb, aztán a jövőben meglátjuk” - mondta, utalva arra, hogy nem ijed meg attól sem, ha máskor is vele kell majd bokszolnia. Igyekezni fog, hogy máshogy alakuljon a meccs eredménye.

Az emberek és a média rá irányuló nagy figyelméről Hámori Luca azt mondta, ezt még szoknia kell, elsőre fura volt neki, ugyanakkor jól is esett. Amikor hazaért szülővárosába, Kőszegre, teljes felindulással és hatalmas szeretettel fogadták. Az olimpikon elmondta, számára hatalmas csoda volt ez a fogadtatás, szinte az egész város megjelent Kőszeg főterén, olyanok is, akiket nem is ismert. Tűzoltók és rendőrök felügyelték az eseményt, előkészítettek neki egy nagy színpadot is. A tömegben még kisgyerekek is transzparensekre írták, hogy „Luca, te vagy a bajnok”. Még kis ajándékokat is kapott, szinte megszólalni sem tudott az elején, annyira meghatódott - mesélte. Elmondta azt is, hogy most először tapasztalt olyat, hogy megállítják az utcán azzal, hogy csináljanak vele egy képet. Ez nagyon új neki, de jó érzéssel is eltölti, egyelőre nem ijeszti meg a dolog. Mindazonáltal ésszel és tudatosan kell kezelnie a helyzetet és nem szeretné, hogy a felkészülésére, vagy a karrierjére rámenjen az ilyesmi - mondta.

Gyerekkori álma volt, hogy kijusson az olimpiára. Eleinte ezért aztán úrrá is lett rajta a megfelelési kényszer, de amikor kint volt, akkor szerencsére elragadta a hév és élvezte az egész szereplést. Mindebben segítségére volt a sportpszichológusa is. A célja nyilván az aranyérem volt, de igyekezett reálisan szemlélni a versenyt és arra koncentrált, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújthassa. Arról is beszélt, hogy bár korábban még megfordult a fejében, hogy a párizsi megmérettetés után visszavonul, azóta ezt a gondolatot elhessegette és most már biztos benne, hogy a 2028-as olimpián is jelen szeretne lenni.

Az olimpikon elmondta azt is, hogy a felkészülései rengeteg utazással járnak, ami egyfelől jó, mert világot lát, másfelől viszont nehézséget is jelent, mert sokat van távol a szeretteitől.