- Drasztikusan visszaesik a termés, drága lesz az alma idén Magyarországon

2024-09-02 05:50:00 CEST

Távolról sem mondható egységesnek a mostani gyümölcsszezon. Ami biztos, az az aszály, illetve, hogy az idei nem az alma éve lesz. A becslések szerint ugyanis mintegy 150 ezer tonnával kevesebbet takarítanak be belőle, mint tavaly. Az étkezési minőségű alma mennyisége a várakozások szerint 90-100 ezer tonna körül alakul, míg ipari almából 220-240 ezer tonnányi szedhetnek. A termés a belföldi fogyasztást sem fedezi, miután az étkezési alma igénye 110 ezer tonnára, míg az feldolgozói kapacitás 400 ezer tonnára tehető – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) összefoglalójában. A léalma nettó felvásárlási ára a napokban kilogrammonként 75-80 forint között szóródik, ami a tavalyi közel duplája. Az étkezési alma esetében pedig 25-35 százalékos termelőiár-növekedés várható.

A gyengébb termés hátterében több tényező áll. Így 2023-ban viszonylag jó szüretnek örülhettek a gazdák, a fák terheltebbek voltak, ami a rosszabb kondíciójú ültetvényekben idén egy eleve gyengébb virágzásban és termésben ütött vissza. Ezen kívül jelentős terméskiesést okoztak az időjárási károk, amelyből idén több is akadt. Az egyik legmarkánsabb a nyári aszályos időszak volt.

A helyzetet élezi, hogy az Európai Unióban is gyengébb a termés az átlagosnál. A tervezett 11,5 millió tonna helyett vélhetően alig 10,2 millió tonna jön össze. Nem túlzás azt feltételezni, hogy ez a feszített piac uniós szinten a felvásárlási árak további alakulására is hatással lesz. Így a fogyasztók – itthon is – igencsak kellemetlen meglepetéssel találkozhatnak majd a polcok előtt állva.

Nem néz ki ennyire rosszul a szilva- és az őszibarackszezon, ami annak köszönhető, hogy a fagykárok elkerülték ezeket a gyümölcsösöket. A várható terméssel kapcsolatban a NAK-nak és a FruitVeB-nek egyelőre az előbbivel kapcsolatban vannak előrejelzései. A betakarítási szezon, akárcsak a legtöbb gyümölcsfaj esetén, nagyságrendileg 2-2,5 héttel korábban kezdődött. A jelenlegi információk szerint pedig 50-60 ezer tonna között lesz a termés, tehát 2024-et a jobb évek közé lehet majd sorolni. A most jelzett mennyiség meghaladná a korábbiakat, hiszen az elmúlt 4 évben átlagosan 45 ezer tonna körüli szilvát tudtak szedni a gazdák. A most prognosztizált mennyiséget nem lehet azonban biztosra venni. Az aszály, a szárazság ugyanis ezt a gyümölcsöt sem kíméli, s visszafogja növekedését; egyes érzékeny fajták most szinte a fán aszalódnak meg.

Egyelőre az árak alapján az látszik, hogy a piac a tavalyinál nagyobb mennyiséggel számol. Így olyan drámai és a fogyasztók számára kellemetlen fejleményeket nem lehet tapasztalni, mint az alma esetében. Az adatokat gyűjtő Agrárinformációs portál adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a szilva ára fajtáktól függően kilogrammonként 350-420 forint volt a napokban, míg egy éve ilyenkor 350-380 forintos árak voltak a jellemzőek. A fővárosi fogyasztói piacokon ennél magasabb árak éltek, ám az elmúlt évi kilogrammonként 700-880 forinttal szemben most némi mérséklődés 600-700 forint közötti árakat regisztrált a portál.

A fagykárok az őszibarackosokat is elkerülték, a várható terméssel kapcsolatban a FruitVeB-nél még nem adtak előrejelzést, mert a most zajlik a felmérés. Ami változás, hogy majdnem mindenhol 2-3 héttel korábban kezdődött a szezon. A nagy meleg miatt sokkal gyorsabban is érik a gyümölcs, ami azt jelenti, hogy a szezon 3-4 héttel korábban érhet véget a tavalyinál. Az egyébként idén 2288 hektáron termesztenek őszibarackot és 102 hektáron nektarint. A 2023-as évben még 2466 hektár őszibarackkal és 113 hektár nektarinnal lehetett számolni. Csak az utóbbi 5 évet tekintve ez 20 százalékos mérséklődés az őszibaracknál és csaknem 30 százalékos zsugorodást a nektarinnál.

A mostani árak – a szilvához hasonlóan – itt is a tavalyinál jobb termés reményét tükrözik. A portál adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon az őszibarack termelői átlagára 13 százalékkal volt alacsonyabb 2024 24–33. hetében, mint egy évvel korábban. Így az őszibaracknál a sárga húsú fajtáknál az I. osztályú áru 800-900 forint kilogrammonként, a fehér húsú 600-700 forint között értékesíthető. A hazai, I. osztályú nektarin kilogrammonként 600-780 forintért cserél gazdát. „Reméljük összejön a megfelelő termés és az árakat tartani tudjuk, de sok múlik majd azon, hogy miként alakul az időjárás és az aszály mennyire rondít bele az elképzeléseinkbe” - foglalta össze piaci helyzet a Népszavának egy csongrádi termelő.