Alonso: egy év szünet vagy McLaren

Most már az is biztosra veheti, hogy Fernando Alonso elhagyja, a Ferrarit, aki ebben eddig egy szemernyit is kételkedett. A kétszeres világbajnok távozását maga a szintén lelépett elnök, Luca di Montezemolo ugyanis megerősítette. A spanyol klasszis ugyan még hallgat, ám a sportághoz közel álló források szerint két út áll előtte: vagy elfogadja a McLaren és a motorszállítóként visszatérő Honda mesés ajánlatát, vagy kihagy egy évet, és 2016-ban a Mercedes volánja mögött tér vissza a Formula-1-be.