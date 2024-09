- Az Iványi-féle iskolák bezárása ellen tüntettek Budapesten

demonstráció;tüntetés;közoktatás;Iványi Gábor;fogyatékossággal élők;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2024-09-03 11:23:00 CEST

Vonulásos demonstrációt tartottak kedden délelőtt Iványi Gábor iskoláinak bezárása miatt a fővárosban - derül ki a hvg.hu beszámolójából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Magyar Evengéliumi Testvérközösség (MET) budapesti és szegedi iskolájának működési engedélyét arra való hivatkozással vonta meg a kormányhivatal, hogy az intézmények közműtartozása túllépte a törvényben előírtakat.

A közel száz ember reggel a IX. kerületi József Attila-lakótelepen, az egyik érintett intézmény, a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium előtt gyülekezett, majd az Üllői úton vonulva petíciót vittek Sára Botond budapesti főispánnak. A tüntetők közt megjelent Jámbor András országgyűlési képviselő, valamint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke, Döme Zsuzsanna is. Emellett felbukkantak madáchos diákok is, s akadt, aki az „Itt állok mást nem tehetek” feliratú táblával érkezett - utóbbi hétfő este, a Belügyminisztérium épülete előtt tartott tüntetésen is felbukkant, ahol a Madách Imre Gimnázium igazgatójának kirúgása ellen tiltakoztak.

A menet végállomása a Váci utcában, Budapest Főváros Kormányhivatalának központjánál volt. A 444.hu szerint Sára Botond főispán nem volt éppen az épületben, így a petíciót a dolgozók vették át.

A kormányhivatal döntésének értelmében több száz, jellemzően speciális igényű gyereknek kellene villámgyorsan új iskolát találnia a tanévkezdésre. Az egyik szülő lapunknak nyilatkozva azt mondta, a kormányhivatal küldött neki is egy listát, hogy hol vannak szerintük még elérhető helyek. „Volt közöttük például egy győri elitiskola, ahol az egyik osztályban van egy hely.” Vagyis: az autista fiúnak ingáznia kellene a fővárostól mintegy 120 kilométerre lévő Győrbe. „Másutt meg 30 fős, dugig töltött osztályba javasolták betenni a fiút. Ezt gondolták felajánlani”- mondja.