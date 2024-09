- A cukorbeteg gyerekek maguknál tarthatják a mobiltelefont az iskolában

oktatás;mobiltelefon;Nyitrai Zsolt;iskolaigazgatók;

2024-09-08 13:39:00 CEST

Az 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyermekek továbbra is maguknál tarthatják mobiltelefonjaikat az iskolában – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán.

„Az iskolákban több mint 3000, 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyermek kezdte meg a tanulmányait. Ők az igazgatók döntése alapján továbbra is maguknál tarthatják a mobiltelefonjaikat az iskolai idő alatt, így értesülhetnek azokról az adatokról, amelyeket a szöveti cukormérő eszközök (szenzorok) továbbítanak az okoseszközökre” – fogalmazott.

Nyitrai Zsolt kiemelte, a szülőnek kell jeleznie az igazgató felé, hogy a gyermek 1-es típusú cukorbeteg, és ezt orvosi papírokkal kell igazolni. Ebben az esetben tudja engedélyezni a mobiltelefon használatát a tanítási nap folyamán az igazgató, aki rögzíti a tanulmányi rendszerben a birtoklás és a használat célját, az engedély érvényességének időtartamát, valamint a birtokolható tárgyat. Így a diabéteszes gyermekek a továbbiakban is láthatják a telefonjukon a nekik legfontosabb adatokat.

Mint arról többször írtunk, a szeptembertől érvényes új szabály alapján a tanítás kezdetén el kell venni a diákoktól az okoseszközöket, azokat csak bizonyos esetekben, külön engedéllyel használhatják. A Pedaógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője arról számolt be, van olyan iskola, ahol reggelente bélelt borítékban kell leadniuk a mobiltelefonjaikat a diákoknak, míg egy másik helyen dobozokat gyártanak erre a célra. De van olyan iskola is, ahol bőröndökbe rakják majd a mobilokat. A tanárok mobilhasználatát is korlátozzák, az erről szóló belügyminiszteri rendeletben az áll: „a pedagógus a tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt, valamint tanulói felügyelet ellátása során a birtokában lévő mobiltelefont és egyéb digitális, infokommunikációs eszközt a neveléssel-oktatással összefüggő célokra használhatja”.